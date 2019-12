¡Insólito! resulta que Sindicato Universidad de Hidalgo invirtió 151 millones de dólares en Suiza

Pese a que las universidades públicas siempre piden dinero en el caso del Sindicato de la de Hidalgo no es así.´

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, informó que los 151.8 millones de dólares (mdd) –distribuidos en seis cuentas bancarias de la universidad– que fueron “congelados” desde febrero pasado por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Santiago Nieto, provienen de aportaciones de los sindicatos de esa casa de estudios.

Lo anterior para las autoridades policiacas y de Hacienda resulta inverosímil dado que tanto académicos como trabajadores nunca les informaron de ese monto, sino al contrario, de que no hay dinero, tal y como ocurre en todos los sindicatos universitarios del país, ya que solo subsisten de las cuotas de los trabajadores y reunir más de tres mil millones de pesos resulta increíble.

Rector Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, todo indica que sirve de "tapadera de intereses obscuros.

Investigación a fondo necesaria

Como se sabe Santiago Nieto desde marzo pasado dijo que esa institución educativa a la que se le congeló 156 millones de dólares es investigada por presunto lavado de dinero.

Sostuvo que dicha universidad recibió los recursos procedentes de Suiza desde cuentas de 22 países.

“Lo único que podría confirmar es que se trata de la Universidad de Hidalgo la que recibió los recursos provenientes de Suiza, a partir de cuentas en 22 países en varios espacios geográficos del mundo, puntualizó”.

Cabe resalar que sobre el caso reiteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que habrá cero tolerancia a la corrupción y la impunidad, sea del lado de quien sea.

“Hay 156 millones de dólares que se concentraron en una cuenta de 22 países y debe ser esclarecido el origen y el destino de los recursos. No importa que sea una persona cercana a Morena o de otro partido, no hay persecución política, pero es un tema que afecta al sistema financiero mexicano”, expuso, tras aclarar que en ese y todos los casos no habrá protección para nadie.

Santiago Nieto titular de UIF de Hacienda

Solicitan dinero

El rector tuvo que ir a la Cámara de Diputados para participar en la reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con las Comisiones Unidas de Educación y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para la entrega de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio 2018.

Pontigo Loyola reconoció que la UIF “congeló”, en un primer momento, seis cuentas bancarias de la universidad que suman 151.8 mdd, bajo el argumento de que el dinero proviene de diversos países, y posteriormente “congeló” 22 cuentas más, mismas que ya fueron desbloqueadas hace un par de semanas.

No obstante, dijo, las seis primeras siguen bloqueadas, y es “un poco preocupante que seamos la única institución que tiene nueves meses con cuentas bloqueadas”, apuntó.

“Es muy claro que (los recursos) son de los fideicomisos del fondo de ahorro para problemas estructurales de gobierno, léase sindicatos (…) Los sindicatos de personal académico y administrativo de la universidad aportan un porcentaje, entre seis por ciento de su salario, y la universidad aporta el ocho por ciento para este fondo de retiro”, destacó.

Consideró que si las cuentas bancarias de la universidad continúan bloqueadas es “porque algo no está funcionando bien, hay algo que no está bien estructurado y va a salir a la luz pública”.

“Y si hay responsabilidad de parte de alguien (por el bloqueo), tendrá que asumir la responsabilidad. No estamos pagando ningún costo político, no creo que seamos un chivo expiatorio. Lo que creo es que alguien está dejando de hacer lo que tiene que hacer con la precisión que debiera de tener”, abundó.

Señaló que el dinero congelado es para enfrentar eventuales crisis financieras, como las que tienen 12 casas de estudios. “Lo dije y lo vuelvo a sostener: somos una universidad sin deudas. Nos ha costado mucho trabajo ser una universidad sin deudas”.

“En estos momentos, el bloqueo del dinero no nos ha afectado, pero nos comenzará a afectar a partir del próximo año, porque no vamos a poder cumplir con las obligaciones, no vamos a poder pagar a los jubilados. No es porque no tengamos dinero, sino por el bloqueo”, finalizó (Ariel Velázquez).