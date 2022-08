INSABI detecta 51 empresas que distribuyen medicamentos irregulares

El director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, aseguró que la dependencia identificó 51 empresas que distribuyen medicamentos apócrifos al sector público y evaden impuestos.

Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el funcionario señaló que no existe un problema con la compra de medicamentos sino con la distribución.

“No tenemos problema en la compra de medicamentos. Tenemos todo lo que pidieron las dependencias”, enfatizó.

Sin embargo, dijo que entre la compra de los medicamentos y que éstos lleguen a los pacientes “hay nueve facturas”, es decir, “una empresa que le vende a otra, y esta a otra, y a otra y a otra, hasta llegar a nueve para eludir impuestos y meter medicamentos apócrifos”.

Exhibirán la lista de empresas que distribuyen medicamentos apócrifos

En ese sentido, Ferrer Aguilar destacó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la página de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se publique la lista de las 51 empresas detectadas con “malas prácticas de venta de medicamentos apócrifos” y de evasión de impuestos.

“Y hay una instrucción también expresa del presidente para Cofepris, donde le dice que redoble esfuerzos para seguir detectando a todas estas empresas que evaden impuestos e insertan en el sector salud medicamentos apócrifos. Vamos con todo en esa parte”, enfatizó.

En ese sentido, explicó que el INSABI realiza los procesos de planeación de la compra y adquisición con la información aportada por los institutos de seguridad social y demás instituciones. Sostuvo que es falso que se compren medicamentos que no tengan registro sanitario: “Nosotros no compramos ningún medicamento que no haya sido revisado y aprobado por la Cofepris”.

¿Qué hace el INSABI?

El objetivo principal del Insabi es el de garantizar que no falte personal médico

El objetivo principal del Insabi es el de garantizar que no falte personal médico, de enfermería y técnico en las unidades de atención a la salud, particularmente en los lugares con mayores niveles de marginación (rural, indígena y de pobreza).

