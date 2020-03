Inminente la Fase 3 de coronavirus en México: Hugo López-Gatell

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, destacó este jueves la inminente llegada de la Fase 3 de la pandemia del coronavirus Covid-19 a México, donde el panorama más critico sería la saturación de pacientes en los hospitales del país.

A penas el martes 24 de marzo, la Secretaría de Salud informaba que la República Mexicana entraba en la Fase 2 de la contingencia del coronavirus, según la escala marcada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Fase 3 del coronavirus se va a dar

Durante la conferencia matutitna del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional, el subsecretario de salud señaló que la “fase 3 se va a dar. No hay duda que la Fase 3 se va a dar”.

Será en esta etapa donde se registrará mayor casos de Covid-19 por día, el “riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud, a pesar de la preparación que tenemos y la expansión que hemos hecho con la reorganización de la unidades civiles y el apoyo de las Fuerzas Armadas, a través de los planes DN3 y Plan Marina”, explicó López Gatell.

La Jornada Nacional de #SanaDistancia NO son vacaciones. La epidemia está relativamente concentrada en la Zona Metropolitana, si la gente viaja a otros estados de la República, sin una necesidad real de trasladarse, no conviene a nadie. pic.twitter.com/tBZmfW2PzI — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) March 26, 2020

El funcionario reconoció que es difícil apretar aún más las medidas de restricción en el país debido a la desigualdad, pues de hacerlo se afectaría fuertemente la economía de los pequeños comercios y de las personas que viven al día.

“Se pueden apretar más las medidas para que no se movilice la gente, pero en una sociedad tan desigual como la de México, uno no puede restringir la movilidad porque afectaría profundamente la economía de los más desprotegidos (...) Sin embargo necesitamos que no se mueva la gente, para fines de salud pública, para cortar la transmisión”, indicó.

López-Gatell Ramírez recalcó que en este momento es crucial para que la fase 3 del coronavirus no tenga un fuerte impacto en el país, por ello, exhortó a la población atender las recomendaciones de sana distancia.

La OMS reconoce que México ha sido el primer país en reaccionar con una base técnica a la oportunidad de actuar antes de que crezca el número de casos diarios. Por eso la Jornada Nacional de Sana Distancia implica la desmovilización masiva de la población. — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) March 26, 2020

“Que quede muy claro, se va a dar la Fase 3, pero la gran diferencia es que si las medidas de la Jornada de Sana Distancia se instauran energéticamente, de manera disciplinada y la mayor cantidad de personas, durante estas cuatro semanas, no sale a la calle, en lugar de tener una curva inmensa, vamos atener una curva epidémica de menor tamaño, que permita atender a las personas críticamente enfermas”, enfatizó.