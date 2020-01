Inicio de año con nuevas restricciones en la CDMX; así inicia el 2020

Nuevas restricciones en CDMX

El año nuevo inicio con nuevas restricciones para los capitalinos. A partir del día de hoy entran en vigor las nuevas disposiciones del artículo 25 de la Ley de Residuos Sólidos en la Ciudad de México (CDMX), por lo que las empresas ya no podrán comercializar, distribuir o entregar bolsas de plástico de un solo uso

Marina Robles, titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema)de la CDMX, señaló que las empresas que violen dicha restricción podrán recibir multas hasta de 168 mil pesos.

Las autoridades capitalinas señalan que con esto no buscan castigar sino más bien generar un cambio de mentalidad en la sociedad respecto al uso de bolsas de plástico y su repercusión en el ambiente.

Las sanciones aplicadas a partir de este primer día del año van desde las 500 hasta las 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) para quien no cumpla lo que se estable en la mencionada ley. El valor de cada UMA actualmente es de 84.49 pesos.

Las multas serán aplicadas a las empresas que entreguen o vendan bolsas de plástico no biodegradables pero no sancionará a las personas que las utilicen, sin embargo las autoridades llaman a los ciudadanos a ser ellos mismos quienes dejen de utilizarlas.

Con esto se busca generar un cambio positivo en los ciudadanos, haciendo conciencia de la importancia de preservar el medio ambiente, por lo que los capitalinos podrán realizar denuncias de denunciar a los establecimientos que no cumpla con las disposiciones en la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Sedema y en el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) de la CDMX.

Las reformas aprobadas para el artículo 25 de la Para el 2021 se espera que está ley también deje libre la CDMX de otros artículos de plástico como popotes, mezcladores, globos, tapas, vasos, cubiertos y aplicadores de tampones, entre otros.

CON EL NUEVO AÑO TAMBIÉN LLEGAN OTRAS PROHIBICIONES A LA CDMX

A partir de ese año se tiene previsto que las autoridades de la CDMX prohíban a los autos con placas foráneas, con excepción de los del Estado de México, circular por calles de la capital del país entre las 6 y las 10.

A pesar de que dicha prohibición entrara en vigor este año, aún no se sabe la fecha exacta de la implementación por parte del gobierno de la CDMX.

Esta medida se aplicaría de martes a jueves y también tiene como propósito reducir los niveles de contaminación en la capital del país.

