Informe de Claudia Sheinbaum no mostró resultados de feminicidios y seguridad

Claudia Sheinbaum, la jefa del Gobierno de Ciudad de México (CDMX), presentó su segundo informe de gobierno “incompleto”.

Una de las críticas que la mandataria ha tenido es su reacción ante las manifestaciones feministas que han habido.

En agosto de 2019, la jefa de gobierno calificó las protestas como una “provocación”, y subsecuentemente se ha mostrado en contra de las marchas que se han dado en la CDMX.

Paula Saucedo, coordinadora de Prevención en Artículo 19, le dijo a la revista Expansión Política que Sheinbaum ha dado mensajes contradictorios en cuanto al derecho a la libre manifestación.

“Da mensajes negativos que hasta el momento no han sido corregidos porque por ejemplo, hasta la fecha no sabemos qué ha pasado con ella; además están los citatorios (por parte de la Fiscalía) a 13 mujeres por supuestas acciones cometidas en la marcha del 8 de marzo, pero hay falta de claridad sobre las investigaciones. Además sienta el mensaje ‘esto es lo que podría pasarte si sigues protestando’”, explicó a la publicación.

Claudia Sheinbaum dio su segundo informe "incompleto"

Violencia contra las mujeres no ha parado

Del 1 de octubre al 15 de noviembre del 2020, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México judicializó 235 casos por delitos en contra de mujeres y niñas. Del total, 112 son crímenes vinculados a delitos sexuales, informó Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la fiscal Ernestina Godoy.

En 46 días, la FGJ de la capital logró que un juez vincula a proceso a los acusados en 186 casos: 81 de ellos corresponden a delitos sexuales, 54 a violencia familiar, y cinco por feminicidios.

Además, existen siete órdenes de aprehensión por este último delito.

De acuerdo con la información que tenemos en La Verdad Noticias, Godoy declaró, en su informe semanal, que se recibieron ocho denuncias presentadas por mujeres de la comunidad LGBTTTI y tres de mujeres indígenas.

En dos de los casos la Fiscalía de la Ciudad de México logró obtener una vinculación a proceso y en otros dos se consiguió la aplicación de medidas cautelares para proteger a las víctimas.

La FGJ obtuvo la vinculación a proceso de 38 imputados por el delito de violencia familiar ejercida en contra de niñas, niños, y adolescentes.

La dependencia también consiguió 10 órdenes de aprehensión, de las cuales se cumplieron tres.

La fiscal de la capital del país afirmó, a través de redes sociales, que en cuanto a las indagatorias de delitos sexuales se vincularon a proceso 81 presuntos agresores y que del periodo del 1 de octubre al 15 de noviembre se detuvieron 31 acusados y obtuvieron 36 órdenes de aprehensión nuevas.

Un ataque al secretario de Seguridad Ciudadana sin mayores consecuencias

En junio pasado Omar García Harfuch fue atacado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una de las colonias más prominentes de la capital mexicana.

Mientras el jefe de la policía recibió tres impactos, tres personas más murieron a causa del atentado.

A pesar de que se detuvieron a 19 personas, se aseguraron 13 vehículos y 40 armas, Francisco Franco Quintero, maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional, por el King’s College London, explicó a Expansión Política que este caso no mostró acciones contundentes. Además de que envió un mensaje negativo sobre el control de las autoridades.

“Desde el punto de vista de un grupo criminal eso no es nada. El mensaje que mandamos es que se puede atentar contra quien sea y en donde quieras en la Ciudad de México y no tiene un costo para ellos.En términos operativos para ellos no representa absolutamente nada”, explicó Franco Quintero a la publicación.

El COVID-19

La Ciudad de México también se encuentra en un momento crítico por la pandemia, pues mientras los negocios han sufrido, los contagios han aumentado, pero la capital se rehúsa a pasar a semáforo rojo.

A pesar de que el semáforo sanitario se mantendrá en naranja para la semana que viene, existe una latente alarma por el incremento de hospitalizaciones en los últimos días.

Sheinbaum, advirtió que ante el repunte de casos en los hospitales, este viernes se habló de las nuevas acciones para disminuir el número de contagios.

“Hemos tenido un crecimiento muy importante desde hace ya varias, varias semanas. Aunque en los últimos días ha habido una estabilización”, destacó Sheinbaum durante una conferencia matutina.

El escenario es poco alentador, ya que de acuerdo con las cifras, se registró un incremento de 285 camas ocupadas en los últimos 7 días, pues del 26 de noviembre al 3 de diciembre pasó de 3,632 camas habitadas a 3,917.

El promedio de ingresos diarios también se elevó por mes, pues en septiembre sumaron 227; 238 en octubre y 297 personas hospitalizadas al día en noviembre.

Debido al alza de casos en las clínicas del país, la jefa de gobierno dio a conocer nuevas estrategias que deberán considerarse a partir del siguiente lunes. Se anunció también el fortalecimiento de filtros sanitarios en el Centro Histórico. Los locales deben cerrar a las 19:00 horas y el comercio de vía pública será a las 17:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR:Claudia Sheinbaum da negativo en prueba de covid-19

Sheinbaum orientó además, mantener el uso de QR, que utilizarán los pobladores al asistir a un espacio cerrado, pues al ingresar deberán ser registrados a través de un escaneo que se colocará en la entrada del establecimiento, con el fin de conocer posibles contagios de coronavirus, entre otras cosas.

