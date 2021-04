Infonavit:¿Cómo puedo perder mis puntos?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), requiere que el trabajador tenga un mínimo de 116 puntos para evaluar a los trabajadores que buscan un crédito hipotecario.

Los puntos no son equivalentes a cierta cantidad de dinero, tampoco quiere decir que si se acumulan más, mayor será el crédito. Los puntos sirven para medir aspectos del trabajador como antigüedad, estabilidad laboral y continuidad.

Sin embargo, si a lo largo de la vida laboral no se continúan sumando puntos es más difícil poder acceder a un crédito hipotecario por parte de Infonavit.

Es importante contar con 116 puntos para poder acceder a un crédito Infonavit

¿En qué situaciones se pierden puntos Infonavit?

Cambio de salario. El sueldo influye en la acumulación de puntos, si se mantiene estable se seguirán juntado. Si el salario baja o la empresa comienza a cotizar ante el IMSS una cantidad menor, entonces se perderán.

Perder empleo. Al no tener trabajo, se interrumpe la cotización de puntos, y los puntos obtenidos por la antigüedad laboral se perderán, porque la secuencia se verá interrumpida. En estos casos, El Infonavit otorga una prórroga de dos meses para conseguir empleo y que el nuevo patrón haga el debido registro para seguir con la cotización de puntos.

Cambio de trabajo. Al cambiar de trabajo de manera voluntaria, es necesario asegurarse que en la nueva empresa haga los trámites necesarios para cotizar de nuevo ante el Infonavit. Sin embargo, los puntos por antigüedad se perderán, pues acabará la continuidad llevada con la otra empresa.

Que no te den de alta en el nuevo trabajo. Con el cambio de un empleo a otro, el patrón anterior está obligado a pagar hasta el último bimestre al Infonavit. Es necesario dar seguimiento a que en el nuevo trabajo se actualice la modificación, para continuar con las cotizaciones en el bimestre siguiente posterior a la contratación.

No reportar datos correcto del salario. Puede pasar por error del sistema o de la empresa, no se reporte al Infonavit la información correcta del salario. Esto puede pasar, aun cuando el trabajador siga laborando en la empresa, pero que no le reporten el sueldo al Infonavit y esto puede generar graves problemas. Si pasa más de un bimestre sin reportar, están en riesgo todos los puntos acumulados.

Otros factores que afectan tus puntos Infonavit

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la edad. Puede ser un factor para que disminuyan los puntos en el Infonavit. Sobre todo, esto ocurre al cumplir los 40 años o tener más edad.

El Buró de Crédito. El Infonavit puede revisar el historial en el Buró de Crédito, y si nota malas calificaciones, entonces puede restar el monto del crédito. En este caso, será un préstamo de entre el 80 y 90% del total que podría financiar.

