Infonavit deja sin hogar a una familia; venden la casa aun cuando vivían ahí

Tras la crisis y polémica que se vive en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) debido a las irregularidades, las historias de personas afectadas se van haciendo conocidas.

Oscar Gilberto Munguía Muñoz, un derechohabiente de Hermosillo, Sonora, revela que el Infonavit lo dejó sin hogar a él, a su esposa y a sus cuatro hijos.

“Soy una víctima del Infonavit, no solo me despojó de mi casa, s no que la vendió aun cuando vivía dentro de ella”, afirmó el afectado quien declaró que había vivido en esa casa por 20 años.