Infonavit: Qué pasa con el crédito conyugal si hay separación

Cuando una pareja beneficiada con un crédito conyugal para vivienda Infonavit decide separarse deben conocer qué pasa con ese crédito y cuáles son las opciones que tienen. Hay que recordar que para este tipo de crédito, uno de los requisitos es que la pareja esté legalmente casada.

Si ocurre un divorcio, habrá consecuencias jurídicas y monetarias en cuanto a su crédito para vivienda, y pueden incluso perder su patrimonio si no llegan a un convenio. Además, a ambas partes se les hace el descuento para los abonos, y es mejor que se dé una pronta solución.

Es importante resaltar que si la casa Infonavit fue comprada por ambos integrantes del matrimonio, sin importar cuál es el régimen bajo el que se unieron (sociedad conyugal o bienes separados), la vivienda o en su caso la deuda si todavía no han pagado, les pertenece a los dos.

Infonavit te da una alternativa en caso de separación en un crédito conyugal

Qué pasa con el crédito Infonavit si hay separación

De acuerdo con el Infonavit, se tienen que realizar tres pasos para dar solución antes de que ocurra un posible conflicto; por ello, lo más importante es que ambas personas entiendan que si no han terminado de pagar se trata de una deuda, no de una propiedad o bien como tal.

LLEGAR A UN CONVENIO O ACUERDO

En primer lugar, antes de decidir qué pasará con el bien o la deuda, tendrán que negociar. Deben plantear quién se quedará con la vivienda, mientras termina de pagarse o si deciden venderla o traspasarla.

Por otra parte, deben enterarse sobre los saldos pendientes e identificar el plazo que les queda para cubrirlos. Si el tiempo para concluir el pago del crédito para vivienda es mucho, lo correcto sería hacer un desgloce para tener las cuentas claras. Y en caso de que ya hayan pagado todo, pueden tratar de venderla para repartirse el dinero obtenido.



NOTIFICAR AL INFONAVIT

Deben presentarse ante el Infonavit para avisar lo que está ocurriendo, en caso de que el crédito siga vigente, después de todo, les están descontando a ambos. Por ello, es bueno que conozcan la ubicación de las oficinas regionales o delegaciones. Ahí les darán asesoría para que establezcan un plan de pagos y cambios administrativos necesarios.

HAY QUE SEGUIR CUBRIENDO LOS PAGOS

Puede sonar muy reiterativo, pero quien sea que se quede con el adeudo, tiene la obligación de continuar pagando. No olviden que en caso de perder su empleo, quien conserva el crédito tiene que comunicarlo al Infonavit y en su caso al ex cónyuge, si la reestructuración del adeudo no se completó.

Al concluir con los pagos de la casa, ambos aparecerán como dueños de la propiedad, por eso es indispensable que la situación se haya regularizado durante el divorcio.

Conoce los requisitos para solicitar tu crédito. Uno de ellos es contar con 116 puntos. Precalifícate desde Mi Cuenta Infonavit. https://t.co/YlCud3LMTl pic.twitter.com/8OtKzesxFH — Infonavit (@Infonavit) August 7, 2020

Por otra parte, en el contrato de compra que firmaste con el Infonavit existe una cláusula de Obligación solidaria y funciona de la siguiente forma: si una pareja se divorcia sin llegar a un convenio sobre el inmueble, la ley obligará a ambos a responder por el otro, aunque ya no estén juntos.