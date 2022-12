Infonavit: Por esta razón debes cambiar tu crédito de VSM a pesos antes de 2023.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) continúa recomendando a todo aquel que tenga un crédito hipotecario de Veces Salario Mínimo (VSM) a que hagan el cambio a pesos antes de la fecha límite, y aquí te decimos cuáles son las razones principales para hacerlo.

Es importante señalar que este trámite de cambiar el crédito Infonavit de salario mínimo a pesos no está disponible para todos los que tengan una financiamiento otorgado por el Instituto, sino que solo es aplicable para quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Contar con un crédito tradicional vigente en Veces el Salario Mínimo (VSM).

No tener ingresos mayores a 4 salarios mínimos, es decir 410 pesos diarios o máximo 706 pesos en la zona fronteriza del norte.

Tener más de 40 años de edad.

Haber cumplido al menos con 24 meses de pagos continuos.

Tener un crédito con una antigüedad de 15 años o más.

Contar con un adeudo hipotecario actual de 1.5 veces mayor al de su crédito inicial.

La fecha límite para poder cambiar el crédito Infonavit de salario mínimo a pesos es el próximo 31 de diciembre y el trámite se realiza de manera muy sencilla a través de la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida en la página de Mi Cuenta Infonavit.

Por esta razón se debe cambiar el crédito Infonavit de VSM a pesos antes de fecha límite

Una de las principales razones para cambiar el crédito Infonavit de salario mínimo a pesos antes de la fecha límite es que al hacerlo se adquiere una tasa de interés anual fija de entre 1% y 10.45%, por lo que los trabajadores tendrán la certeza de cuál va a ser su mensualidad en lo que resta del financiamiento.

Por si fuera poco, la deuda que se tiene en un crédito Infonavit ya no aumentará anualmente, pues no variará la tasa de interés, lo cual también significa que se ahorrarán varios miles de pesos, pues en caso de no hacer el cambio, los intereses para el próximo año aumentarán un 4.99%, por lo que si se deben aproximadamente un millón de pesos, ahora se agregarán 49,900 pesos a la deuda en 2023, y esto seguirá pasando cada año.

