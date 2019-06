Infonavit: Parejas homoparentales pueden solicitar crédito mancomunado

A través de un comunicado, el Infonavit dio a conocer que las parejas del mismo sexo, pueden solicitar un crédito mancomunado, ya que no existe restricción alguna al respecto; así lo aseguró Carlos Martínez, director general del organismo de vivienda.

Durante su gira por San Luis Potosí, lugar en el que durante mayo, el Congreso local, aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo, por lo que el directivo, apuntó que otros congresos estatales, deben avanzar en la misma dirección.

“En el Infonavit no hay una restricción, entonces al revés; invitamos a aquellos que se vayan a San Luis Potosí que puedan sacar su crédito con el Infonavit, no se tiene que hacer ninguna reforma, es más bien un poco de postura, a veces se quedan sacados de onda, pero no, el Infonavit no tiene ninguna restricción en la materia normativa interna”.

De igual forma, hizo un llamado a las legislaturas locales que aún no han aprobado algo en ese sentido; “Imagínense, le están quitando la posibilidad a dos personas de tener una mejor casa”.

“Lo que hay que limitar es esto que venía pasando de que se sentían como embajadores de la Dirección General y que se dedicaban a la grilla; o sea, aquí se tienen que dedicar al servicio a la gente, se tienen que poner a atender a la ciudadanía, a resolverle sus problemas, a estar del lado del trabajador”.

Buscarán ayudar al trabajador en los diferentes procesos, como abrir su banca electrónica del Infonavit.

hí pueden hacer muchísimos servicios, ahí pueden pedir la solicitud de la subcuenta de vivienda, pueden incluso calificarse para un crédito, para el programa de Responsabilidad Compartida pueden hacer el trámite ahí en línea en su cuenta electrónica, pueden ver sus aportaciones patronales”.