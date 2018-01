¡Indignante! Maestra agrede verbalmente y golpea a sus alumnos de primaria.

Varias han sido las denuncias de los padres de familia en la Supervisión Escolar, así como reportes de la Defensoría de Derechos Humanos de Naucalpan; en contra de la maestra de la primaria Justo Sierra en la colonia Los Cuartos en el municipio de Naucalpan.

Los padres de familia llevan varios años enfrentando a la maestra que se ha caracterizado por agredir verbalmente y golpear a sus alumnos de los primeros grados, motivo por lo cual están exigiendo su salida del plantel.

Anabel Franco Domínguez es la profesora que ha sido acusado por varios años de agresión verbal y física a los alumnos de la primaria Justo Sierra y que en este ciclo escolar se encuentra impartiendo clases a un grupo de primer grado.

Algunas de las reacciones de los padres de familia indican que sus hijos son agredidos verbalmente y golpeados todos los días, causándoles problemas en su autoestima, desarrollo y en su comportamiento.

Desde agresiones verbales como "eres incapaz", "¿por qué tenías que nacer?", "¿eres niñita?", "inútil", "malnacidos", entre otras, además de aislar a los menores, marginarlos, exhibirlos y ridiculizarlos frente a sus compañeros, hasta agresiones físicas como golpes en la cabeza y en los glúteos, principalmente.

"La maestra les pega a los niños, a mi hijo le pegó, llevo dos años aquí y en primero fue cuando le pegó. Pero todos los años es lo mismo de agresiones a los niños, los para y los castiga, no los deja salir al baño, a los niños "les gana" del baño ahí mismo y así los deja en el salón y ella no los deja salir, les pega. A mi hijo le dio dos coscorrones porque tenía los pies en la banca", recordó la señora Verónica Martínez.

Todo se queda en la Supervisión Escolar. Ahí hay varios reportes de quejas por las agresiones verbales y los golpes que reciben los menores, pero no pasa nada, ha venido Derechos Humanos y no resuelven nada.

Otro caso sucedió el año pasado cuando un menor se desmayó dentro del salón de clases, al parecer por el miedo que sentía a la maestra quien al notar el desmayo, le tomó la cabeza al niño diciéndole que estaba fingiendo y lo azotó en el piso varias veces. Tras el suceso, los padres del menor denunciaron y se fueron de la escuela.

“Mi hijo también fue agredido y he pagado 3 años terapias psicológicas",reclamó Gloria García.

Aunque el supervisor de zona y el director de la escuela Adolfo Meléndez Campa, les aseguraron que al inicio de clases de este año el 8 de enero la maestra no estaría, no fue así.

“A mi hijo se le vio un derrame en el ojo, tuvo problemas estomacales, es una experiencia terrible para ellos, los niños ya no quieren venir, les deja un trauma grande. Me puse exigente para pedir el cambio de grupo de mi hijo y me lo dieron de un día para otro", declaró Esmeralda Aguilar.