Índices de feminicidios en México: el problema con los datos

Los índices de feminicidios en México son elaborados con cifras de las Fiscalías Generales de cada estado, que son recopiladas y condensadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Desde que el INEGI lleva registros el problema no ha hecho más que crecer en nuestro país, donde sabemos que al menos 10 mujeres son víctimas de la violencia homicida de la cultura esencialmente machista.

En los últimos años, la opinión pública y los medios de comunicación han dado un enfoque especial a la llamada epidemia de feminicidios en México, que ha colocado a la nación como una de las más inseguras para las mujeres en todo el mundo, comparándose con niveles de violencia de países en guerra.

más sobre los índices de feminicidios en México para entender mejor el contexto de este grave problema social y de salud, que requiere una respuesta inmediata por parte de ciudadanas y ciudadanos.

Índices de feminicidios en México - INEGI

índices de feminicidios en México por estado para el 2020.

Según datos del SESNSP, en 2020 se registraron 969 feminicidios, más de dos por día en promedio. Esta cifra superó a la registrada por el Gobierno en 2019, de 966. Sin embargo, ¿existen índices de feminicidios en México con información recabada por el INEGI? El tema es complicado.

En México, las cifras sobre feminicidio llevan solamente ocho años formalizándose. Aunque desde 2005 se incluye en las cifras el criterio de muertes violentas contra mujeres, no hay una contabilidad unificada en todo el país sobre los crímenes feminicidas.

Expertos consideran que no existen índices de feminicidios en México que abarquen con exactitud con qué incidencia ocurren estos delitos al año, dando como resultado que instituciones autónomas y del gobierno ofrezcan al público cifras dispares.

A esto se suma que distintas fuentes oficiales cuantifican diferentes elementos, mientras que no todas las autoridades investigan los feminicidios y no todas logran acreditarlo en su registros.

Por ejemplo: en 2019 el SESNSP reportó 890 feminicidios, mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios identificó más de 3.000; además, el INEGI reporta homicidios dolosos de mujeres, pero no utiliza la categoría de feminicidio porque sus registros se llenan antes de que los casos sean judicializados, y mucho antes de su vinculación penal por el delito en específico.

Según el INEGI, en 2019 se registró un máximo histórico de homicidios dolosos contra mujeres en México 3.893 casos; 3.752 en 2018; y 3.430 en 2017, por lo que vemos un claro incremento en las defunciones por crímenes violentos contra mujeres, aunque no sabemos con exactitud cuántas murieron debido a la violencia de género.

En su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el INEGI calcula un estimado de delitos que no son denunciados que ocurren en México, pero no hace lo mismo con el cálculo de delitos no denunciados para violencia familiar.

Índices de Feminicidios en México por estado

índices de feminicidios en México por estado.

Según el boletín del Instituto de las Mujeres de octubre de 2019, entre enero y septiembre de ese año las tres entidades con mayor número de presuntas víctimas de feminicidio en México fueron Veracruz (146), Estado de México (81) y Nuevo León (53).

En la tabla de defunciones por homicidio del INEGI, los datos más recientes, que corresponden a 2019, sugieren que el Estado de México fue la entidad con más homicidios dolosos en todo el país, con 456, seguido por Guanajuato, con 354: Jalisco, con 269; Baja California, con 264; y Chihuahua, con 258.

Los datos de los índices de feminicidios en México del SESNSP para el 2020 sugieren que los presuntos feminicidios en el Estado de México fueron 119, la cifra más elevada para un estado. Veracruz registró 71 denuncias de posible feminicidio, la CDMX 61, Nuevo León 57, Jalisco 47 y Puebla 44.

Qué lugar ocupa México en feminicidios 2020

¿En qué lugar se ubica nuestro país respecto a la cantidad de feminicidios?

México ocupa el octavo lugar con mayor número de feminicidios en la región de América Latina, advirtió el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe en su informe de marzo de 2020.

En 2019, la directora de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, dijo durante una conferencia de prensa que México ocupa el primer lugar en feminicidios de América Latina, por delante de Brasil, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Los alarmantes índices de feminicidios en México ponen de relieve el contexto de desigualdad y violencia en el país, que representan el principal obstáculo para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la no discriminación hacia mujeres y niñas mexicanas.

