Índice de MUERTE en México por influenza aumenta

La Secretaría de Salud ( Ssa), dio a conocer que en México, uno de cada 10 enfermos de influenza, pierde la vida. Estos datos, fueron hechos en referencia a la temporada invernal 2018-2019, en donde se reportó un total de 7 mil 210 contagios y 838 fallecimientos a consecuencia de este padecimiento.

Según indicaron los especialistas que fueron consultados, más del 50 por ciento de la población mexicana, piensa que la enfermedad es un invento del gobierno, o que sólo es un resfriado común, y por ello, no acuden a un médico y no se puede hacer el diagnóstico de manera oportuna, por ello, lamentablemente llega la muerte.

Un caso que le dio la vuelta a los medios de comunicación de México, fue el caso del hermanos menor de Marco Cancino, quien el 19 de diciembre de 2013 llegó a su casa y encontró a su pequeño hermanito morado e hinchado, casi no podía respirar.

Como pudo, lo trasladó al hospital con ayuda de su familia y los médicos les informaron que el menor tenía todas esas complicaciones de salud debido a la influenza.

El Universal, se entrevistó con el Marco, quien dijo: “La gente piensa que este padecimiento es un mito, que no le va a pasar, que es un resfriado cualquiera. No entendemos los alcances de la enfermedad hasta que los vemos cerca. La última vez que vi a Pablo consciente, le dije: ‘Tu puedes, todo va a salir bien’, pero no fue así”.

Lamentablemente, luego de que no fue atendido prontamente, el joven desarrolló neumonía a consecuencia de una influenza no atendida. Estuvo 33 días en coma inducido, hasta que su cuerpo dejó de responder a los tratamiento.

“Es probable que la cantidad de hemorragia haya sido tan grande que le provocó muerte cerebral”, dijo Marco. “Mi hermano se había ido y no fue por un simple resfriado”, pues señaló, el año en el que murió, no se había vacunado.



