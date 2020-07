Indep: Pantaletas, autos y teléfonos; son artículos de la próxima subasta

Con el fin de captar recursos para los municipios de Temozón, Yucatán, y Cuajinicuilapa, Guerrero, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) tendrá una Cuarta Subasta con Sentido Social el domingo 26 de julio.

En esta ocasión hay artículos diversos, no solo joyas, casas y automóviles. Además de los bienes muebles, entre los artículos que estarán en oferta serán automóviles no aptos para circular, vehículos no aptos para matricular y objetos como teléfonos celulares, pantaletas, botas industriales, rollos de lona, hebillas, placas de mármol y vajillas.

El total de lotes para la subasta asciende a 292, mismos que están valuados según informó la institución en por lo menos 69.3 millones de pesos. El lote 59, por ejemplo, consta de 15 celulares marca Samsung Galaxy A6+ de 32 GB de capacidad, con un precio base de 40 mil 500 pesos.

La cuarta subasta en Los Pinos se realizará el domingo 26 de julio

Los lotes de la subasta contienen diversos artículos según el Indep

El lote 62 que ofertará el SAT está integrado por 39 iPad mini marca Apple de 16 y 32 GB de capacidad, cuyo precio base es de 120 mil 900 pesos. Otro más, el lote 3, contiene 10 mil 710 pantaletas nuevas, y tiene un precio base de 306 mil 400 pesos.

En cuanto a los vehículos no aptos para matricular, se encuentran un Volkswagen tipo Sedán, modelo 1993, con un precio base de 8 mil 400 pesos; una camioneta marca Ford F350, modelo 1981, cuyo precio base es de 18 mil 800 pesos; un Nissan Tsuru modelo 1999, con un valor base de 4 mil 100 pesos; así como una Jeep modelo 1988, con precio base de 6 mil 300 pesos.

La subasta se llevará a cabo el domingo 26 de julio a las 11:00 horas en el Centro Cultural Los Pinos. Cabe mencionar, que entre las siete subastas realizadas por el gobierno de AMLO desde su inicio, por los 531 artículos se han recaudado más de 351 millones de pesos.