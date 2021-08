Incrementa 23% los casos activos de COVID-19 en México con 18 mil casos nuevos

La Secretaria de Salud (SSa) informó el sábado, que se registró un incremento de 23 por ciento en los casos activos de COVID-19 en México en comparación con las cifras de contagios diarios registrados la semana anterior.

En las últimas 24 horas, el país sumó 18 mil 809 nuevos casos, por lo que la cifra acumulada ascendió a dos millones 848 mil 252. Mientras que la cifra de fallecimientos ascendió a 240 mil 906, de los cuales 450 se registraron en la última jornada, según la dependencia.

Y es que México enfrenta una tercera ola de COVID-19 en medio de saturación hospitalaria en diversos estados, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la población a quienes pidieron respetar las medidas sanitarias para evitar más contagios.

Se disparan los casos activos de COVID-19 en México

Los casos aumentaron en los últimos días.

De acuerdo a datos presentados en la página oficial de la Secretaría de Salud, actualmente hay 137 mil 777 personas con signos y síntomas de coronavirus, estos registrados únicamente en los últimos 14 días, por lo que se consideran casos activos, es decir que pueden contagiar a otras personas.

Con el aumento de casos, la ocupación hospitalaria también registró un leve incremento, por lo que hasta el momento se mantiene en 46 por ciento de camas generales y de 38 por ciento de camas con ventilador.

Semáforo de COVID-19 en México

Como dimos a conocer anteriormente en La Verdad Noticias, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell explicó que la nueva metodología de semáforo epidemiológico que ahora dará prioridad a la tasa de reproducción de casos, el número de hospitalizaciones y el número de defunciones.

De acuerdo al funcionario, el rojo, color más alto de la escala ya no implica cierres absolutos, habrá actividades públicas, en particular la educación, que no serán sujetas a cierre en el mismo contexto en que fueron consideradas las actividades económicas esenciales.

Los nuevos parámetros del semáforo epidemiológico indican que la Ciudad de México y Tabasco son las entidades que mayor número de casos activos de COVID-19 registran en todo el país.

