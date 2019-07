Inconformes de la PF dan plazo de respuesta hasta las 10 pm, ¡Ni un minuto más!

Elementos inconformes de la Policía Federal, sentenciaron que sólo esperarán hasta las 10 de la noche de este sábado para recibir una respuesta por parte de las autoridades a sus peticiones; Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De no recibir respuesta, los policías federales, dieron a conocer que junto con su representante legal, Enrique Carpizo Aguilar, analizarían las acciones a tomar.

Según informó uno de los voceros de la Policía Federal. este sábado, no fueron recibidos por Ricardo Mejía Berdeja, quien es subsecretario de Seguridad, ni atención de ningún otro responsable de alguna división de dicha institución de seguridad.

Por tal motivo, hicieron un atento llamado a las autoridades federales correspondientes para que se pronuncien sobre su principal petición, la cual, es recibir una indemnización.

Ante la situación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ya dejó claro que no habrá entrega de indemnización a los elementos, pues no se les está corriendo, sino que se les hace la invitación de ser transferidos a otra institución, luego de que se negaron a formar parte de la Guardia Nacional.

Hasta hace unas horas, se les seguía manteniendo a los inconformes de la Policía Federal, que tendrían un empleo digno, con su mismo salario y prestaciones dentro de alguna otra institución de seguridad del Estado mexicano, incluso, aclaró que se les garantizará su antigüedad, grado y prestaciones que tenían en la Policía Federal.

Aseguró que no están despedidos, y no los están corriendo, por ello, no les pueden ofrecer una indemnización

“es opcional pertenecer a la Guardia Nacional”.