Incendio se reaviva y deja un muerto en Baja California, activan alerta roja

#NoTeArriesgues Se pronostica que continuaran las condiciones de vientos de Santa Ana en #BajaCalifornia.

���� No uses fuego

�� Ante un incendio NO intervengas

��Reporta al 01800 INCENDIO o 911

������Atiende recomendaciones de #ProtecciónCivil @CNPC_MX pic.twitter.com/4gc93EKjDX