Incendian casa donde vendía alcohol adulterado en Morelos (VIDEO)

El pasado fin de semana decenas de personas perdieron la vida en el municipio de Axochiapan tras ingerir alcohol adulterado, este jueves, familiares de las víctimas decidieron incendiar la vivienda en donde se vendía este producto como “venganza” ante la pérdida de sus hijos y esposos.

Los hechos se registraron este 14 de mayo cerca de las 13:30 horas cuando la Policía Estatal de Morelos reportó un conato en un domicilio de la calles 3, el mismo en donde días antes la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado (Coprisem) decomisó 86 litros de esta bebida alcohólica de dudosa procedencia.

Para sofocar el fuerte incendio la Unidad de Protección Civil municipal arribó al lugar de los hechos. Tras abatir el fuego, los brigadistas informaron que al momento del conato no se encontraban personas al interior de la vivienda, la cual quedó completamente siniestrada.

Habitantes de #Telixtac, #Axochiapan, queman la casa de la persona que vendió el alcohol adulterado que provocó la muerte de, al menos, 18 personas. En el incendio no se reportaron lesionados. Más información en unos momentos en @CentraldeNotiMx. #Morelos pic.twitter.com/AtcJzyvzui — Óscar Guadarrama (@_Oscargtorres) May 14, 2020

Alcohol adulterado cobra vidas en Morelos

La comunidad indígena de Telixtac fue una de las más afectada por la venta del alcohol adulterado bajo la modalidad de aguardiente. De acuerdo a las autoridades locales 18 habitantes fallecieron esa región por el consumo de esta sustancia y otros 11 en los municipios de Jonacatepec y Tepalchingo.

Incendian casa donde vendía alcohol adulterado

Los vecinos de la comunidad de Telixtac, Axochiapan, relataron que se le veía a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas después que las compran en una tienda de venta a granel, los testigos señalan de durante todo el día estuvieron bebiendo.

El lunes 11 de mayo se comenzó a reportar que las personas de este grupo comenzaron a morir en todo el pueblo luego de presentar malestares y signos de intoxicación los cuales los llevó a la muerte.

Coprisem alerta por alcohol adulterado

El miércoles 13 de mayo, la encargada de Coprisem, Asunción Virginia Muñoz Rangel informó sobre los decesos causada por la ingesta del alcohol el cual urgió en la implementación de actividades de vigilancia sanitaria con fundamento en la normalidad sanitaria.

“Se trata de una casa-habitación que hace las veces de tienda de abarrotes, la cual no cuenta con denominación y no se encuentra en los registros oficiales de la Coprisem… no pudo acreditar la procedencia de los insumos, ni la venta legal de las bebidas”, detalló la funcionaria en su informe.

Más de 107 personas han muerto por consumir alcohol adulterado

Te puede interesar:Investigan 17 muertes por consumir alcohol adulterado en Totimehuacán, Puebla

Alcohol adulterado, otro “virus” en México

El desabasto de cerveza ante la pandemia del nuevo coronavirus ha llevado a centenares de personas a consumir bebidas alcohólicas de baja calidad y reducido costo sin verificar su autenticidad y procedencia, mismo que ha cobrado un decenas de vidas en todo el país.

Los estados de Puebla, Morelos, Jalisco y Yucatán han reportado a lo largo de esta semana, al menos 107 fallecimientos y un total de 189 personas intoxicadas relacionadas por el consumo de alcohol adulterado.