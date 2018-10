Inauguran 'Memoral a la Ausencia' en Tlatelolco; tras los 50 años de la masacre

Sobrevivientes a la matanza del 68, el rector de la UNAM, Enrique Graue, el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochin del Rincón inauguraron un Memorial a la Ausencia, mismo que mantiene el concepto de aquellos que perdieron la vida contra la lucha.

Asimismo, se dieron a conocer más opiniones, nuevos testigos y un par de imágenes inéditas que removieron todo lo que ocurrió durante la matanza del 68.

"Lo que comentaba su hermana es que justo en días posteriores al 2 de octubre, él, su hermano, estuvo varios días desaparecido, no sabían de su paradero. Él regresa a su casa con la ropa manchada de sangre y comenta que lo tuvieron encerrado revelando rollos, podemos inferir que existen más fotografías del 2 de octubre pero que no se conocen, lo tuvieron trabajando al servicio de Gobernación”, dio a conocer Oralia García, maestra en Historia y Etnohistoria.

El Memorial a la Ausencia consiste en una pieza que tiene grabadas muchas huellas como parte del legado que dejaron las personas que murieron en la masacre del 68.

"Nos reunimos porque hoy, como hace 50 no debe haber perdón ni olvido, en el origen de la violencia que nos asola hoy se encuentra la vergüenza silenciada de un país. Tenemos una deuda histórica con las víctimas mortales del 68 y con sus sobrevivientes, tenemos una deuda que, de no saldarse, continuará pasando factura en los libros de la historia y en el futuro que nos depara como nación”, apuntó Jaime Rochin, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas.

"Justicia es lo que pedimos, no queremos dinero, no queremos disculpas, no queremos monumentos, queremos justicia”, apuntó Severiano Sánchez, sobreviviente del 2 de octubre.