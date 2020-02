Impulsan la creación de un banco de ADN en San Luis Potosí

En San Luis Potosí buscan la creación de un banco de ADN que sirva para investigar delitos de secuestro, violación, estupro y feminicidio, propuesta impulsada por el abogado José Mario de la Garza Marroquín, quién la entregó este 17 de febrero del 2020 ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.

Fatima. Lastima, no es aislado. 2012-2016 hubo 166 homicidios de niñas (0-14 años) en EdoMx y 821 en el país. El feminicidio infantil es ejemplo de la mujer más invisible. No tiene clasificación estricta, no hay base de datos. Hay un vacío en la legislación pic.twitter.com/XKTCNAwpA6 — Estefanía Veloz (@EstefaniaVeloz) February 17, 2020

Esta iniciativa propone la adición de seis párrafos al artículo 54 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, cuyo objetivo tiene el crear el Banco de ADN del estado de San Luis Potosí, con lo que se proveería a la investigación de los delitos de secuestro, violación, estupro y feminicidio las herramientas científicas más eficaces para erradicar la impunidad.

El abogado José Mario de la Garza Marroquín señala en la exposición de motivos que, de acuerdo con el estudio “Hallazgos 2018” de la agrupación “México Evalúa”, el 96.1% de los delitos de este tipo que se cometen en todo México que son denunciados, quedan impunes.

Un gran porcentaje de víctimas no denuncian porque lo consideran una pérdida de tiempo

Además de esto, del 93.2% de los delitos que no fueron denunciados en 2018, un 34.2% de los ciudadanos indicó que no acudieron ante la justicia pues lo consideran una pérdida de tiempo; mientras que otro 16.5% justificó su no denuncia debido a la desconfianza que existe en la autoridad; por su parte, 10.5% no realizó la denuncia por no tener pruebas.

El banco de ADN ayudaría a las investigaciones de diversos delitos

De la Garza Marroquín señala que en otros estados, como Chihuahua, se cuenta con una Ley Reguladora de la Base de Datos Genéticos, misma que fue publicada en el Periódico Oficial de dicho estado desde el 1 de abril de 2009, que permite a las autoridades la recolección de información de ADN con el fin de realizar el contraste en un sistema de datos con el que se cuenta, de ahí que busque impulsar la creación de un banco de ADN en San Luis Potosí.

