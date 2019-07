Impiden ingresar a México a 14 turistas rusos; portaban pasaportes FALSOS

Por sospechas de portar pasaportes falsos, las autoridades de México, denegaron la entrada a Cancún a 14 turistas rusos, mismos que llegaron al aeropuerto el pasado 6 de julio; uno de los motivos, fue la sospecha de los pasaportes falsos y además, el objetivo de viaje, no correspondía con lo que declararon y por ello se dio la detención.

Los agentes fronterizos, indicaron que tenían sospechas de que varios de ellos, portaban pasaportes falsos; según indicó la embajada de Rusia en México a través de su cuenta de Twitter, estos turistas, regresarían a su país en los siguientes vuelos de la aerolínea Chárter Nordwind.

Anteriormente ya se había registrado un caso en el que el servicio de migraciones de México, impidió el ingreso a turistas rusos en la última semana; según indicó RIA Novosti. El primero de ellos, se registró el 4 de julio, cuando los agentes fronterizos, retuvieron a otros diez viajeros rusos por sospechas.

Según explicaron las autoridades, el motivo de viaje de estas personas, no fue el turismo.

La embajada de Rusia indicó que esta situación podría darse si el turista, no es capaz de confirmar al servicio migratorio una reserva hotelera, un billete de ingreso o simplemente, no puede mostrar la disponibilidad de fondos para permanecer en el país, de las cuales, aparentemente no pudieron demostrar ninguna y por ello fueron retenidos.

Además, tres viajeros, se encontraban en una lista negra y por llo, no tenían permiso para ingresar a México; otros cuatro, recién llegados desde Uzbekistán, también fueron retenidos al sospecharse que portaban pasaportes falsos.

Según informó la embajada rusa, al menos 9 de los 10 viajeros del primer grupo, ya regresaron a su país.