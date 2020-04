Impacto a proyectos de la cuarta transformación ante crisis generada por Covid-19

proyectos programas gobierno federal

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió la semana pasada a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de que, en caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, el Poder Ejecutivo pueda reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos como una forma de amortiguar la crisis por el coronavirus.

Si se aprueba esta propuesta, el Gobierno Federal podrá reasignar los recursos para poder mantener los proyectos, programas y acciones prioritarias, así como atender emergencias sanitarias y fomentar la actividad económica, uno de las promesas de la Cuarta Transformación (4T).

El presidente @lopezobrador_ aseguró que firmó un decreto que será publicado hoy para que «se le de permiso con goce de sueldo y con las prestaciones a mayores de 65 años y enfermos», para enfrentar el COVID19.



Cabe mencionar que ésto ha causado críticas de la oposición, al considerar que viola la división de poderes del Estado mexicano, debido a que le da al Ejecutivo un manejo discrecional del Presupuesto.

"Aunque nos quedemos con lo indispensable, no va a faltar apoyar a la mayoría del pueblo, sin endeudarnos, ese es el desafío", dijo AMLO al momento de enviar la propuesta.

Medidas del decreto ante COVID-19

El mandatario federal propuso la "aplicación urgente y categórica" de 11 medidas, para enfrentar la crisis económica y sanitaria generadas por el COVID-19 y la caída internacional del precio de petróleo.

Disminución de sueldos: No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el sueldo de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva, es decir el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De igual forma los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año.

Eliminación de secretarías: El presidente López Obrador aseguró que a partir de que entre en vigor el decreto, serán canceladas 10 subsecretarías, pero dijo que se garantizará el empleo y el mismo sueldo a quienes dejarán esos cargos.

Decreto @lopezobrador_

Se posponen las acciones y gasto del gob. Con execepcion de

programas para el bienestar.

Mantiene:

Aeropuerto Felipe Angeles

Refinería Dos Bocas

Tren Maya

Sist. Aeroportuario CDMX — Guadalupe Contreras Mier y Terán (@lumiery) April 22, 2020

Suspensión de labores: Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia del coronavirus, hasta el 1 de agosto.

Protección a programas y obras estrellas: Se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios:

Pensión para el bienestar de los adultos mayores.

Pensión para el bienestar para personas con discapacidad.

Sembrando Vida.

Programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños de madres trabajadoras.

Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Construcción de 100 universidades públicas.

La escuela es nuestra.

Jóvenes construyendo el futuro.

Tandas para el bienestar.

Banco del Bienestar.

Atención médica y medicamentos gratuitos.

Producción para el bienestar.

Precios de garantía.

Distribución de fertilizantes.

Apoyo a pescadores

Guardia Nacional.

Aeropuerto Felipe Ángeles.

Producción petrolera.

Rehabilitación de las seis refinerías existentes.

Construcción de la refinería de Dos Bocas.

Generación de energía eléctrica con la modernización de plantas e hidroeléctricas.

Mantenimiento y conservación de carreteras.

Caminos de mano de obra.

Caminos rurales.

Carreteras en proceso de construcción.

Sistema Aeroportuario de la Ciudad de México.

Terminación del Tren interurbano México Toluca.

Presas y canales.

Parque Lago de Texcoco.

Programa de mejoramiento urbano.

Programa nacional de reconstrucción.

Tren maya.

Tren de Guadalajara.

Internet para todos.

Desarrollo del Itsmo de Tehuantepec.

Zona Libre la frontera norte.

Espacio Cultural de los Pinos y Bosque de Chapultepec.

Defensa de los Derechos Humanos

Blindaje a apoyos sociales: La eficiencia, honestidad y austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos sociales en 622,556 millones de pesos.

Créditos:Al mismo tiempo se otorgarán 3 millones de créditos dirigidos a las pequeñas empresas, a la clase media a la población más necesitada y clase media. Se buscarán crear dos millones de nuevos empleos y no habrá aumentos a el precio de los combustibles y de impuestos.

Iniciativa para reorientar recursos en Presupuesto de Egresos

Ante la llegada de la inminente crisis económica provocada por el coronavirus COVID-19, la viabilidad de programas y proyectos de inversión del Gobierno Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es urgente revisar.

El pasado 27 de abril, el diputado federal del PRI Fernando Galindo, indicó que existen programas que no han demostrado su éxito, por lo que es necesario que se examinen.

"Sí hay margen de acción, sí hay margen de ajuste, siempre hay margen para la austeridad, para focalizar, pero siempre tienes que hacer una revisión no solo de eso, sino todos los proyectos de inversión, cuáles sí tiene rentabilidad cuáles no", aseguró.

El aeropuerto de Santa Lucía es uno de los proyectos que no se suspenderán ante la crisis creada por la pandemia del COVID-19

El aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas son algunos de los proyectos que podrían ayudar a enfrentar la crisis económica, pero no podrían resolver el conflicto, por lo que se tendría que disponer de recursos de fondos, fidecomisos federales y estatales, mencionó.

En corto plazo se prevé un aumento en el desempleo, cierre de empresas, disminución del poder adquisitivo de las familias y caída en las remesas y en mediano plazo, se proyecta un desplome del PIB, aumento de la pobreza y desequilibrios financieros.

Legisladores indican que este año habrá un boquete superior a los 300 mil millones de pesos en los ingresos y que "ni desapareciendo al gobierno daría para compensar la caída de los ingresos tributarios".

Ante ello, los diputados han presentado una iniciativa para revisar el presupuesto del 2020, pero reconocieron que la superioridad numérica de los diputados de Morena y partidos afines, además de que no hay un presidente en la Comisión de Presupuesto, impide que se pueda discutir.