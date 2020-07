“Ignorancia climática”, principal causa de muerte durante la temporada de lluvias

Las muertes durante la temporada de lluvias aumentan en México, especialmente en estados como Jalisco en donde de acuerdo reporte de Protección Civil el 90 por ciento se debe a la imprudencia o desconocimiento de cómo actuar ante las lluvias y tormentas eléctricas.

El meteorólogo Ángel Meulenert señaló que las tormentas eléctricas son recurrentes en Jalisco, sobretodo durante segundo semestre del año, temporada en la que los accidentes y fallecimientos a causa de los fenómenos meteorológicos aumentan.

Ante esta situación, el experto indicó que todas las personas deben tener un conocimiento básico de cómo actuar durante la temporada de lluvias, así como de como cruzar los ríos y arroyos crecidos.

“Ignorancia climática”, principal causa de muerte durante la temporada de lluvias en México

Tan sólo en la temporada de lluvias 2019 se registraron 16 decesos en Jalisco, según la Unidad de Protección Civil, la mayoría fue arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar cauces de ríos, arroyos o avenidas inundadas.

El experto señaló que para enseñar a la población con términos sencillos sobre el sistema climático, la diferencia entre el tiempo y el clima, así como la formación de fenómenos como la El Niño y La Niña o los ciclones tropicales, las autoridades imparten pláticas de meteorología.

Medidas preventivas durante las lluvias

A través de videos compartidos en redes sociales, el meteorólogo Ángel Meulenert enseña a la población a tener cuidados y aumentar las medidas preventivas durante la temporada de lluvias a fin de evitar algún accidente.

“Estamos en temporada de lluvia, son recurrentes las tormentas eléctricas, hay que tener cuidado porque la actividad eléctrica, los rayos pueden causar muertes si no tomamos en cuenta el lugar donde nos encontramos”, advirtió el experto.

Te puede interesar:;Clima hoy 15 de julio: Canal de baja presión causará fuertes lluvias

En caso de una tormenta eléctrica las autoridades recomiendan no refugiarse debajo de los árboles, no meterse a los pasos a desnivel ante posibles inundaciones, así como no exponerse al agua de la lluvia ya que podría traer graves consecuencias.