Iglesia suspende misas nocturnas por inseguridad en Morelos

Debido a la inseguridad que se vive en Morelos, el Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, informó que las misas en horario vespertino serán suspendidas, a fin de mantener al integridad de los feligreses.

Por lo anterior, informó que los horarios de las misas en los templos fueron modificados ya que la gente no acude a las ceremonias de la Iglesia por el temor.

El Obispo aseguró que pese a que la violencia ya no es la misma en Cuernavaca, la gente mantiene las medidas de seguridad, por lo que a cierta hora de la noche la ya no salen de sus viviendas, incluso ya no asisten a la Iglesia.

“Conozco familias, miles, que no tienen nada ver con el narcotráfico y sin se se ven afectadas de la violencia y la inseguridad y que han cambiado incluso su estilo de vida”, sostuvo.

Asimismo, el Obispo señaló que las celebraciones de las misas fueron modificadas desde semanas anteriores, debido al ausentismo en las Iglesias.

“Hay misas en la tarde en donde han tenido que cambiar de horario porque hay lugares de Morelos, donde la inseguridad es tan grande que la gente tiene miedo de ir a la misa en la noche”, señaló el religioso.

INSEGURIDAD NO PERDONA A LA IGLESIA

Por otro lado, el Obispo señaló que las monjas se han convertido en blanco fácil del crimen organizado, a quienes les exigen les depositen dinero bajo engaños.

“Dicen que el sacerdote o incluso su servido tuvo un accidente y que tienen que ir a deposita, lo ha hecho frecuentemente con conventos, con monjitas, son tan buenas y algunas de ellas han caído”.

Las bandas criminal usan la voz de lideres religiosos para extorsionar a los feligreses, incluso al mismo personal de la Iglesia.

“Les avisan con mi voz, muy parecida a mi voz, que me voy a visitarlas después a la media hora dicen que tuve un accidente y que urgen depositen en el Oxxo, tanto dinero”, informó el Obispo.