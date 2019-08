Iglesia católica suplica a las autoridades que atienda la violencia contra las mujeres

La iglesia católica, tal y como lo han hecho otros grupos religiosos ha hecho un fuerte llamado en tono de súplica a las autoridades para que brinden atención al tema de la violencia contra las mujeres.

La comunidad católica de México pidió que se proteja a la féminas del país, afirmando que es "Urgente, atender violencia a mujeres".

De manera que por medio de su editorial Desde la Fe, fue que la Iglesia católica en México consideró que "sigue siendo urgente dar atención profunda, permanente y eficaz" en lo que respecta a la violencia que actualmente viven las mujeres en nuestro país, vaticinando que de permanecer con lo que calificó "remedios superficiales, ocasionales y dulzones", los casos de violencia cada vez serán más y mucho peores.

Luego de la marcha de poco más de una semana en la que mujeres feministas realizaron una protesta en diversos puntos de la Ciudad de México para alzar la voz y exigir a las autoridades actuar contra los feminicidios, se cuestionó el porqué aún no ha solicitado el gobierno local que se emita una alerta de violencia de género, además de que no ha resuelto los casos ya presentados, asunto que por su parte la Iglesia católica calificó como "expresiones retóricas" la posición de la autoridad local advirtiendo que no se criminalizarán las manifestaciones sociales.

La iglesia católica, ha pedido una eficaz actuación la cual logre dar garantía de paz, así mismo pide que sean respetados los derechos y la seguridad de todas las personas.

"Expresiones retóricas tan fáciles y tan oficiales como: 'No criminalizaremos la protesta' pueden ser apenas la punta de un iceberg de dimensiones riesgosas al que a veces parece que nos hemos acostumbrado (...) Actuar no es sinónimo de reprimir. Actuar como autoridad democrática es garantizar la paz, defender los derechos y la seguridad. Lo otro es una omisión hipócrita de responsabilidades elementales".

Incluso, el catolicismo en México hizo un llamado a ver más allá de "la contradicción que implica un desenlace vandálico en una marcha que se convoca para denunciar la violencia de género", indicando que ciudadanos y autoridades deben ver la forma de dar respuesta a "la violencia generalizada en sus expresiones más sensibles".