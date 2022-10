Iglesia católica se opone a sincretismo de San Judas Tadeo con la Santa Muerte

Jesús García Vázquez, sacerdote que estuvo en la celebración de San Judas Tadeo en la Iglesia de San Hipólito, afirmó que la Iglesia Católica rechaza totalmente a la Santa Muerte y más cuando se hace el sincretismo con el santo católico, ya que es considerado como un culto religioso de origen satánico.

“Eso a lo que llaman Santa Muerte, no es santa ni es muerte. No existe un ser que sea la muerte y que actúe en las personas”, dijo el sacerdote.

Añadió que cada que tiene oportunidad le dice a la gente que les dará la bendición, pero que si le llevan la imagen de la Santa Muerte, no quedará bendita, ya que no es un ser, ni una persona, “no es un objeto que nuestro señor acepte”.

Desde hace años la Iglesia Católica rechaza el culto a la Santa Muerte en México; en 2023, el cardenal Gianfranco Ravasi, entonces secretario de Cultura del Vaticano, indicó que aunque se use de forma religiosa, no forma parte de la religión.

“Es un elemento blasfemo. No se trata de religión, es una degeneración”.

Por su parte, el sacerdote Jesús García ve como ignorantes a quienes creen y rinden culto a la Santa Muerte. En ese sentido, dijo que San Judas era uno de los apóstoles de Jesucristo. La razón por la que hay devoción hacia él es porque se le atribuyen muchos milagros.

Por el contrario, la muerte “no es santa y no hay un ser que sea la muerte. En lo personal, es un invento del demonio”.

“Todos los santos que se han dedicado a servir al pueblo. No hay santos que no haya amado a dios con todo su corazón, que no haya amado a su prójimo”.