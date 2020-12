Iglesia Católica avala el matrimonio gay en México

Respalda Aguiar Retes los matrimonios civiles entre personas homosexuales en México

El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, expresó su respaldo a las opiones emitidas por el Papa Francisco, quien dijo estar de acuerdo en que se den las uniones entre parejas homosexual, es decir; el matrimonio gay el cual es un tema que se ha vuelto controversial en el país en los últimos años.

Además, el cardenal hizo un enérgico llamado a los padres de familia a quien les pidió no rechazar a hijos gays.

"Todos son hijos de Dios, todos son miembros de la familia".

Como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias, lo expresado por parte de un papa aún en ejercicio sorprendió a muchos debido a que se lanzó en defensa de cualquier protección legal para las parejas homosexuales.

Aguiar Retes llama a las familias a aceptar a sus seres queridos homosexuales

Las afirmaciones anteriores emanadas del santo padre fueron replicadas por el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes quien se dijo de acuerdo con el sumo pontífice.

La iglesia católica respalda el matrimonio gay

Recordemos que en el documental que lleva por nombre: Francesco estrenado en el mes de octubre, el Papa Francisco expresa que los homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia.

“Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente".

Cabe mencionar que en las declaraciones emitidas por el Papa, jamás ha señaldo ningún cambio en la doctrina de la Iglesia acerca de la homosexualidad o el apoyo al matrimonio gay o entre personas del mismo sexo, declaraciones a las que el Vaticano dio enfasis luego de que lo dicho por el jerarca católico inundara los titulares de los medios de comunicación en todo el mundo.

Recordemos también, que mientras Francisco se ha visto mucho más abierto e inclusivo en sus comentarios con respecto a las uniones de personas homosexuales, se ha logrado hacer una diferencia muy marcada entre este y su predecesor más conservador, el Papa Benedicto XVI.

"Todos son hijos de Dios, independientemente de sus conductas, no dejan de ser hijos. Todos tienen derecho a su familia".

Aguiar Retes ha replicado la postura del Papa acerca del matrimonio gay

El cardenal expresó que los padres jamás deben rechazar a sus hijos abiertamente homosexuales, pues aseveró que se ven situaciones en las que un hijo en algunas familias se declara abiertamente homosexual, y ya no quieren ver nada con él. Y eso no puede ser, no puede ser, recalcó.

"Si ellos, por su decisión, su libertad, deciden estar con otra persona y unirse, esta es la libertad".

Aguiar Retes sin lugar a dudas abraza y hace eco de la visión del Papa. Actualmente México ocupa el segundo sitio entre las naciones con más católicos en el mundo, luego de Brasil, con un promedio del 80% de sus casi 130 millones de habitantes que forman parte de la Iglesia.