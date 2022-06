Identifican a “saltador imprudente” del puente colgante en Cuernavaca; no hablará

Luego que el puente colgante en Cuernavaca colapsara, se ha logrado identificar a un hombre que saltaba imprudentemente momentos antes del accidente, sin embargo él se ha negado a emitir declaraciones al respecto, asegurando que sus abogados le han recomendado no hacerlo.

El “saltador imprudente” presuntamente es Rodrigo Quintana, ayudante municipal de la colonia Amatitlán, quien por el momento ha indicado que no hablará del accidente.

Tal como se puede observar en videos compartidos en redes, el hombre empezó a brincar en el puente colgante del Paseo Ribereño de la Barranca de Amanalco y momentos después este colapsa dejando como saldo a 25 funcionarios heridos, entre ellos al alcalde José Luis Urióstegui y su esposa Luz María Zagal.

“Saltador imprudente” se negó a declarar

#ÚltimaHora / Se cae un puente colgante en #Cuernavaca, #Morelos; se reportan más de 15 personas lesionadas entre ellas el Presidente Municipal.

Sucedió mientras el puente era reinaugurado, el propio alcalde de Cuernavaca José Luis Uriostegui y su comitiva resultaron lesionados. pic.twitter.com/GFyC2dx8ZT — Central Q Noticias (@CentralQNoticia) June 7, 2022

Fue a través de una entrevista con El Financiero que Rodrigo señaló que le gustaría hablar del accidente, pero ha decidido guardar silencio y esperar los tiempos jurídicos, para así evitar posibles problemas en el futuro.

“Agradezco la atención, pero mi asesor jurídico me indica no hacer ningún tipo de declaración. Yo por el contrario sí quisiera dar una declaración pero voy a esperar a que me de luz verde mi abogada” indicó.

Así mismo indicó que en cuando se lo autoricen entonces informará sobre lo sucedido, agregando: “mi abogada me aconsejó declarar que lo que se está difundiendo en redes es una opinión muy subjetiva de alguien que se ignora si estuvo en el lugar y/o sí cuenta con los conocimientos técnicos y profesionales para determinar la responsabilidad”.

Por su parte el ayuntamiento de Cuernavaca informó que ya se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes luego que se revelara que la empresa que construyó el puente colgante era la de menor presupuesto. Además notificaron que se tomarán de manera individual las declaraciones de las personas que presenciaron el accidente.

El colapso del puente colgante en Cuernavaca

El puente era reinaugurado cuando colapsó

Mientras era reinaugurado, el puente colgante en Cuernavaca colapsó, dejando al menos 25 heridos, entre ellos al presidente municipal José Luis Urióstegui y su esposa Luz María Zagal, quién aún continúa hospitalizada. Autoridades ya investigan lo ocurrido pues de acuerdo con noticieros de Televisa, la obra tuvo un costo total de 3 millones 406 mil 961 pesos con 57 centavos.

