IPN realizó examen de ingreso en línea y 799 aspirantes hicieron trampa

Este año, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizó el examen de ingreso a la licenciatura completamente en línea, pero canceló los exámenes de 799 aspirantes, que presuntamente realizaron trampa, pues se detectó que incurrieron en “actividades no permitidas” en la convocatoria de admisión.

Cabe recalcar que para la aplicación del examen de admisión, el Instituto utilizó la plataforma Edtest.ai, una tecnología de evaluación que detecta posibles anomalías durante la realización de pruebas con el objetivo de garantizar la validez y la precisión de los resultados.

Fue así que se bloquearon los exámenes de 799 aspirantes que incurrieron en las faltas. Cabe indicar que el Instituto tiene evidencias de las acciones que llevaron a la cancelación de los exámenes de admisión de los estudiantes que pretendían entrar a la licenciatura.

¿Por qué cancelaron los exámenes?

Este año el examen de admisión fue en línea

Para que los exámenes de los estudiantes fueran cancelados tuvieron que incurrir en al menos cinco irregularidades del mismo tipo, las cuales te describimos a continuación:

Hablar o interactuar con otras personas.

Presencia de terceros

Manipulación de elementos de ayuda visual y/o auditiva.

Manipulación de celulares

Sustracción total o parcial del examen.

Ausencia injustificada de la pantalla.

Bloqueo de cámara.

Portar audífonos o diademas no autorizados.

Cubrirse el rostro o la cabeza

La institución reveló que un total de 118 mil 474 aspirantes obtuvieron fichas para presentar el examen, pero solo 104 mil 365 se identificaron en la plataforma para presentarlo y de ellos 91 mil 802 concluyeron el el examen durante los tres días de aplicación, mientras que 799 exámenes fueron cancelados.

Cabe indicar que los aspirantes que por múltiples circunstancias no lograron realizar el examen, ya sea por problemas técnicos con su equipo, la conexión a internet o con la corriente eléctrica, podrán realizar el examen el próximo jueves 30 de junio, pero quienes incurrieron en las actividades no permitidas no podrán reprogramar el examen.

¿Qué es el IPN y para qué sirve?

Es una de las universidades más antiguas de méxico

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), popularmente conocido como el Politécnico o el Poli, es una institución pública mexicana de investigación y educación en niveles medio superior, superior y posgrado de las más antiguas de México.

