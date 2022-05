INM genera problemas a mexicano al confundirlo con un migrante centroamericano

De acuerdo con la información, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) privó de su derecho a la libertad de movilidad por México a Octavio Roque Velázquez, de 25 años, quien se dirigía a ver a su familia en Veracruz.

El joven tomó un autobús, la noche del 21 de mayo, que partió desde Chiapas, en un punto del camino subió un agente migratorio quien lo señaló de ser un migrante centroamericano, por lo que pidió sus documentos oficiales.

Octavio al no tenerlos, pues los había extraviado, fue bajado del autobús, a pesar de sus intentos de dialogar y explicar que es mexicano fue llevado a bordo de una urban a una estación migratoria de Malpasito, en Tabasco, relató:

“Entonces el señor me tomó del cuello y me baja. Me subió a una urban donde me dicen que soy centroamericano y yo les digo que no, que soy mexicano”