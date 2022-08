INM desmiente acciones arbitrarias contra un colombiano en el AICM

Hace unos días un periodista mexicano expuso mediante redes sociales el caso de la prohibición supuestamente arbitraria de un colombiano en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para poder entrar al país, ante lo cual en Instituto Nacional de Migración (INM) salió a aclarar todo.

Pues en días pasados el periodista Pablo Hiriart relató que el colombiano llegó a México para ver a su familia, aunque sin la carta de invitación, por lo cual no se le dejó bajar del avión, e incluso se le administró un medicamento que lo hizo tener un ataque nervioso, y fue regresado en avión a su país.

El mismo Hiriart retrató y calificó como “miserable” el trato que se le dio a esta persona, e incluso mencionó que la plana mayor de Morena, entre ellos Mario Delgado, estaban en el mismo vuelo que el hombre.

Todo esto indignó a los usuarios de Twitter por los actos en contra de la persona, que según el periodista, narraba todo entre lágrimas, pues lo habían tratado “peor que a un delincuente” en su visita al país.

Incluso pidió a Marcelo Ebrard interceder por el caso de esta persona, ya que mencionó que no era el primero en contra de un “hermano latinoamericano”, y el enojo de los internautas no se hizo esperar.

INM califica como “inexacto” el relato

El INM aclaró los hechos

Luego de que se diera a conocer el caso, el INM investigó más sobre la situación y emitió un comunicado aclarando toda la situación y la historia de Hiriart, la cual calificó como “inexacta” por algunas partes.

Informaron que ellos no dieron medicamentos a la persona, ya que no tienen esas facultades, asimismo, el ataque de pánico que presentó en el vuelo de regreso a Colombia, hizo que el avión regresara y a él se le internara en un hospital de la CDMX.

¿Por qué el INM no dejó entrar a México a esta persona?

La persona no pudo entrar al país

El mismo comunicado indica que la razón para no dejarlo entrar a la capital del país no fue otra que el no tener los documentos en regla como se menciona en la ley de migración, por tanto, no podían permitirlo.

INM también mencionó que no tuvo nada que ver con un trato inhumano hacia el pasajero, puesto que la ley impide la entrada de personas que no cumplan con los requisitos que indican en la ley.

