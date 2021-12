INE suspende consulta de revocación de mandato

Con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó suspender de “forma temporal” el desarrollo de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, programada para el 10 de abril de 2022.

Tal ejercicio, destacó el INE, se llevará a cabo hasta que el órgano electoral cuente con presupuesto suficiente para organizarlo.

La decisión se tomó en una sesión extraordinaria del Consejo General este viernes, un día después de que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, presentara una propuesta al instituto para suspender la consulta por motivos presupuestarios.

Suspenden consulta de revocación de mandato

Pregunta para la consulta de revocación de mandato.

En dicha sesión extraordinaria, Córdova Vianello sostuvo que ante el “déficit de dos mil 327 millones de pesos, y la imposibilidad de avanzar en las actividades que implica un proceso de revocación de mandato en las condiciones óptimas establecidas en la ley, hoy se propone a este Consejo un Proyecto de Acuerdo para la posposición de algunas, y en esto quiero ser categórico, no se están cancelando, se están posponiendo algunas de las actividades previstas en los lineamientos, calendarios y programas aprobados por este Consejo General”.

Córdova señaló que debe quedar claro que “no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana” a fin de que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el proceso.

La Verdad Noticias informa que esta propuesta fue votada a favor por:

Lorenzo Córdova Vianello

Ciro Murayama

José Roberto Ruiz

Jaime Rivera

Dania Ravel

Claudia Zavala

Mientras que los consejeros que votaron en contra fueron:

Uuc-kib Espadas

Norma Irene de la Cruz

Carla Humphrey

Adriana Favela

Martín Faz

Decisión del INE genera polémica

INE suspende consulta de revocación de mandato por falta de recursos.

El representante de Morena, Mario Llergo, fue el primero en recriminar la decisión del INE, al señalar que el organismo “ha hecho todo lo posible por torcer la ley e intentar, por todos los medios, hacer tropezar el ejercicio de Revocación de Mandato dictado por la Constitución”.

En tanto la Consejera Carla Humprhey consideró inviable asumir que se puede detener la organización aun cuando no se puede desconocer la magnitud del recorte de 4 mil 800 millones de pesos, sin embargo, es necesario que el INE agote todas posibilidades de ahorro, eliminando incluso algunas tareas que no son constitucionalmente como el conteo rápido, reducir el número de funcionarios de casilla, entre otros.

En contraste, la consejera Ciro Murayama demandó que “no nos pidan que hagamos remedios de procedimientos, porque aquí cumplimos la Constitución no caprichos del gobierno en turno”. Añadió que este acuerdo pretende alcanzar una salida jurídica ante la insuficiencia presupuestal, “Si nos dice que con recursos hay que hacer proceso, aunque no se cumplen estándares, a nadie nos gusta, pero con orden judicial no quedará de otra”.

Escucha el resumen de la Sesión de Consejo General de este viernes

