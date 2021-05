INE se niega a realizar consulta popular para el juicio a los expresidentes

La Comisión de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la aprobación del diseño de la papelería, para llevar a cabo la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes de México, solicitud hecha por más de dos millones de personas.

Según información del portal Regeneración, el INE se excusó bajo el argumento de la falta de recursos, por lo que los consejeros electorales rechazaron aprobar el diseño de la papelería que se usará el 1 de agosto en la consulta.

La Consejera Claudia Zavala, encargada de impulsar la propuesta, señaló que sin la certeza de los recursos con los que se cuente, no se puede aprobar el diseño para la elaboración de materiales electorales, ya que se desconoce cómo se va a financiar la consulta.

“No habrá consulta popular para el juicio a expresidentes”

Carla Astrid Humphrey

Cabe resaltar que la resolución fue apoyada por los consejeros electorales Jaime Rivera y Carla Astrid Humphrey, quienes insisten que el INE no cuenta con los recursos suficientes, a pesar del presupuesto cercano a los 20 mil millones de pesos que recibió este año.

Carla Astrid Humphrey Jordán volvió a votar en contra de una propuesta enviada por el presidente de la República. Y es que la Consejera fue esposa del panista Roberto Gil Zuarth, aunque ella asegura que no tiene relación con ningún partido político.

“La verdad es que entré sin ningún vínculo con nadie, fue en una entrevista de trabajo y ahí me contrataron. Nunca he militado en ningún partido político, nunca he sido candidata a ningún cargo de elección popular”, declaró Humphrey a Contralínea en el año 2020.

En esa entrevista hecha por la periodista Nancy Flores la consejera agregó: “yo te diría que mi experiencia electoral no tiene que ver con la relación con un partido político, tiene que ver con la trayectoria que tengo de muchos años porque me gusta la democracia.

Sin embargo, no es la primera ocasión que Humprey va en contrasentido a la Cuarta Transformación, el caso más reciente fue con su voto en contra de la candidatura de Félix Salgado, ahora lo hace sobre el posible juicio contra los expresidentes.

