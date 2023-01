INE: Córdova y Murayama tienen lista su salida y alertan sobre los riesgos del 'Plan B'

Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, a solo un poco más de dos meses de terminar sus periodos como consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) tras llegar al organismo el día 4 de abril del 2014 y ahora ambos miran a fondo la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador,Morena y aliados, alertando sobre lo que representan sus cambios al sistema democrático del país.

Ambos consejeros advierten que estos cambios se materializan en el libro de La democracia no se toca de Editorial Planeta y describen este libro como ‘un manual de uso y defensa’ frente a lo que consideran ataques a las instituciones y a las reglas que permiten la democracia en México.

Como hemos narrado en La Verdad Noticias, la reforma electoral que se propuso en primera instancia ha tenido detractores y rechazos, y ahora AMLO propuso el conocido ‘Plan B’.

Cambios del Plan B de la Reforma Electoral

Córdova y Murayama hicieron un libro acerca de las elecciones en México

Para los dos consejeros, el ‘plan B’ de AMLO es no solo un golpe al INE, sino una afectación a los procesos electorales y a la posibilidad de que en el futuro no existan contienda equitativas, indicando que:

“¿Qué es lo que nos preocupa? Que con el llamado ‘plan B’ que está en marcha, impulsado por el gobierno, todo esto básico se pone en riesgo: que no se actualice debidamente el padrón, que no se instalen las casillas, que no se cuente con pulcritud el voto y que no se tenga claridad esa misma noche de quién ganó. Hoy lo que está pretendiendo el gobierno es imponer una reforma unilateral que vulnera el consenso democrático”, dice Murayama.

Ambos consejeros hablaron de la situación del INE, del panorama camino a las elecciones presidenciales del año 2024 y de sus propios futuros luego de dejar la institución y no es la primera vez que escriben juntos, sino que cuando fueron asesores de José Woldenberg en el antiguo IFE, publicaron Elecciones, dinero y corrupción: Pemexgate y Amigos de Fox (Ediciones Cal y Arena).

En su nuevo libro retomaron experiencias como asesores y consejeros electorales para describir de manera simple el proceso evolutivo del sistema electoral mexicano y la conformación de una complicada normatividad tras buscar el voto libre y secreto.

Visiblemente preocupados, Córdova señaló que los cambios que se propusieron en el ‘Plan B’ dejará que existan más violaciones a la ley electoral, por ejemplo, una mayor intervención de las y los funcionarios públicos en cada contienda.

“En las últimas elecciones, pero también ocurrió en la revocación de mandato, en el 80% de las mañaneras se violó ese principio que impide a los funcionarios públicos, a los gobernantes, entrometerse en los procesos electorales para no romper el equilibrio que la Constitución pretende. Bueno, justamente hoy estamos viviendo la continuidad, y esta reforma busca, en muchos sentidos, perpetuar, aligerando esas prohibiciones, esa irrupción indebida que nos costó muchísimo tiempo enfrentar y superar”, alerta.

Durante la sesión más reciente del Consejo General del INE, el miércoles pasado, el consejero ordenó a Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo, que presente ‘todo recurso jurídico al alcance’ para impugnar el ‘Plan B’ ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aparte también el INE pedirá al SCJN que no permita que esos cambios entren en vigor inmediatamente, argumentando que el análisis jurídico de fondo de esas modificaciones legales puede tomar mese lo que afectaría la operación del Instituto y la organización de los comicios en puerta.

Dicen que el INE al servicio del poder no sirve

Anteriormente ya habían colaborado juntos en otros libros

Córdova y Murayama terminarán su periodo de 9 años en el INE el día 3 de abril y al día siguiente, a ellos y también consejeros que salen, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña serán reemplazados por las personas que resulten electas por la Cámara de Diputados en un proceso actualmente muy pesado en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a los legisladores emitir una nueva convocatoria.

Asimismo, Córdova y Murayama regresarán a la investigación en insitutos de la UNAM donde pidieron licencia.

