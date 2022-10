INE: 'CNDH actúa como herramienta de Presidencia para atacar'

Ciro Muyrama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está siendo utilizada desde la Presidencia de la República para atacar al órgano electoral.

Murayama explicó que la recomendación 46/2022, la CNDH solicita a los diputados la “transformación de INE”, por supuestamente servir “para el mantenimiento de vicios que por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales”.

“Lamento que un órgano tan necesario como la CNDH en vez de estar velando por los derechos humanos de las personas, sea una utilizada como una herramienta de ataque del INE; Yo creo que es desde el poder, desde la Presidencia de la República”.

Ciro Murayama está preocupado por reacción de la CNDH

Presidencia impulsa la Reforma Electoral

Murayama se dijo sorprendido por la supuesta falta de apego a la Constitución y de “cuidado a sus funciones por parte de quien encabeza la CNDH” .

“La Constitución, justamente ahí donde crea las comisiones de derechos humanos, artículo 102 apartado B, expresamente les prohíbe intervenir en temas electorales, lo primero que tenemos es una decisión de ignorar y contravenir la Constitución".

Además, dijo que la recomendación viola la Constitución “porque se mete a la materia electoral; segundo, analiza hechos que no corresponde a la existencia del INE o del INE, y tercero no hay un solo análisis de una de las miles y miles de decisiones que toma el INE para organizar cada elección, no hay una sola mención a un solo acto o decisión del INE y sin haber analizado ninguna decisión del INE dice la CNDH”.

Finalmente, explicó que el INE ya había respondido desde el mes de junio y que la Comisión sacó este documento coincidiendo con el lanzamiento de la Reforma Electoral que impulsa el Gobierno Federal.

