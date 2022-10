INAI pide informe sobre hackeo a la SICT

INAI pide informe sobre hackeo a SICT

Advierten que pudo haber otro ciberataque, según informó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pero esta vez en contra de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De acuerdo a un comunicado de prensa enviado a La Verdad Noticias, el pasado 24 de octubre, se vulneró la base de datos de dicha dependencia, por lo que, esta tiene un plazo máximo de 72 horas, para rendir un informe detallado sobre los hechos.

Según, se justifica en el artículo 38 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), que cita ‘la pérdida o destrucción no autorizada de los datos personales; el robo, extravío o copia no autorizada; el uso, acceso o tratamiento no autorizado, y el daño, la alteración o modificación no autorizada’.

Lo que la SICT deberá informar al INAI es: la naturaleza del incidente; la hora y fecha de la identificación de la vulneración; el inicio de la investigación del hecho; las categorías y número aproximado de titulares afectados; las circunstancias en torno a la vulneración ocurrida; los sistemas de tratamiento y datos personales comprometidos; las acciones correctivas realizadas de forma inmediata, y las posibles consecuencias de lo ocurrido.

Al ser recibida la notificación, el INAI estará en posibilidad de realizar las investigaciones previas con la finalidad de allegarse de elementos que le permitan determinar el inicio de un procedimiento de verificación, ya que es un organismo garante del derecho a la protección de datos personales.

Apoyo técnico

Ante los hechos ocurridos, dicho documento señala que la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público de la Secretaría de Protección de Datos Personales, se estableció el contacto con la SICT, con el fin de apoyar técnicamente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones dictadas en la LGPDPPSO; así como informar a través de un oficio el deber de notificación al Instituto tras el acceso ilícito a sus equipos informáticos.

Hackeos recientes

Filtran datos de seguridad nacional

Cabe recordar, que el grupo Guacamaya Leaks logró burlar la seguridad virtual de la SEDENA, provocando la filtración de datos, como concesiones de aeropuertos y vías férreas mediante reformas que incluyan el “interés público o general, o por motivos de seguridad nacional” en infraestructura estratégica “para la provisión de bienes o servicios públicos”, desde marzo pasado la Sedena recaba opiniones de dependencias federales para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LAPF), Ley de Aeropuertos (LA) y la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF).

