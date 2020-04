INAI alerta sobre ciberdelitos durante la emergencia sanitaria

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) alertó sobre ciberdelitos que se podrían registrar durante la actual emergencia sanitaria, donde los cibercriminales buscan aprovecharse del ambiente de incertidumbre y preocupación por la pandemia del coronavirus Covid-19 con noticias falsas y fraudes.

Mantente alerta ante los ciberdelitos en esta emergencia sanitaria

El organismo detalló que en las últimas semanas se han identificado campañas maliciosas que suplantan la identidad de autoridades gubernamentales, con el propósito de difundir noticias falsas como el pago de bonos semanales para la compra de alimentos ante la emergencia sanitaria o, realizar estafas, redirigiendo al usuario a sitios web que facturan con anuncios.

Especifica que detectaron el envío masivo de correos electrónicos con archivos adjuntos maliciosos etiquetados como "INFORMACIÓN IMPORTANTE DE COVID-19″, así como para solicitar transferencias de bitcoins, pero esta técnica, señala el INAI, sólo es efectiva para los usuarios de la moneda virtual; sin embargo, a escala global puede resultar financieramente atractiva para los criminales.

Recomendaciones del INAI para no caer en ciberdelitos

Una de las medidas que destaca el INAI es evitar hacer clic en cualquiera de los enlaces adjuntos o descargar archivos anexos a correos no solicitados o textos de fuentes no reconocidas, o incluso de fuentes confiables, a no ser que se esté absolutamente seguro de que dicho mensaje es auténtico.

También ignorar las comunicaciones que solicitan información personal. De ser necesario, verificar los contenidos del mensaje con el emisor o la organización que dicen representar, a través de otro medio que no sea el mensaje recibido.

Permanecer atento a los correos que añaden un sentido de alerta y que urgen a tomar una acción inmediata u ofrecen vacunas o curas contra el Covid-19.

Estar atento ante donaciones fraudulentas o campañas de financiación compartida de proyectos.

El gobierno deberá proporcionar información confiable y oportuna.

Utilizar software de seguridad en múltiples capas que incluya protección contra el phishing. Introducir el nombre de usuario y contraseña solo cuando la conexión sea segura.