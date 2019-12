IMSS se queda sin médicos y los pacientes graves no reciben atención

Un grave problema se está dando en la Unidad Médico Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), número 59 de Las Choapas, en esta zona rural no se cuenta con médicos de guardia que puedan hacer frente a alguna emergencia, de hecho los pacientes aseguran que por largos periodos no hay doctores en el hospital.

Al hacer el cambio de guardia el IMSS 59 de Las Choapas, el cual se da a las a partir de las 20:00 horas, se queda sin médicos de guardia y una vez que alguno llega este no atiende a los heridos de gravedad ya que no cuentan con medicamentos o equipos para que pueden ayudar al paciente.

Uno de los derechohabientes que tuvo la necesidad de llegar hasta el hospital del IMSS 59 de Las Choapas, contó lo siguiente:

“Cuando llegué, me topé con que la puerta estaba cerrada, eran casi las 11:20 cuando el guardia me dijo que no había médico y que tal vez no habría en la madrugada”, el derechohabiente Alfredo Campuzano,añadió que “No es posible que el IMSS no cuente con un médico, es urgencia y uno no puede llegar con confianza porque seguro se muere, eso es una negligencia”.

En dicho hospital han llegado a “ingresar” personas sumamente delicadas pues han sufrido algún accidente, pero al no contar con médicos estos no pueden hacer nada más que esperar.

Don Alfredo señala que durante el tiempo que estuvo en el IMSS vio a lesionados que no podían sostenerse por sí solos y en el lugar no había nadie que pudiera aliviar el dolor mientras esperan a ver si llega algún galeno.

Los derechohabientes que se encuentran en la localidad de Las Choapas indican que la situación en el Seguro Social de la localidad comenzó a principios de año y nadie le ha dado solución, es por ello que solicitan una solución a esta terrible falta de atención en un hospital, ya que las vidas corren riesgos.

