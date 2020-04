IMSS reporta 42 empleados con coronavirus en hospital de BCS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó un brote masivo del nuevo coronavirus en el que dieron positivo 42 trabajadores del Hospital General 26 de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, entre personal médico, de enfermería, administrativos, directivos y otras categorías.

De acuerdo con la dependencia, los trabajadores afectados se encuentran en estado clínico estable, y ninguno de ellos requirió ventilación asistida. Todos se encuentran en aislamiento y vigilancia domiciliaria.

Acciones tras detección de brote de coronavirus

Asimismo, el IMSS señaló que fue otorgada una incapacidad por 14 días a los casos que presentan síntomas respiratorios, mientras se realiza un seguimiento y vigilancia del estado de salud de todos los pacientes positivos y sospechosos.

Explicó que el personal de salud y los beneficiarios del IMSS son vulnerables ante brotes epidemiológicos, por lo que en días recientes se identificaron dos casos de sintomatología similar a la del COVID-19 entre los trabajadores del hospital.

El caso del IMSS en Baja California Sur es similar al ocurrido en Monclova, donde 26 miembros del personal médico fueron contagiados por el nuevo coronavirus

Aseguró que desde el momento en el que se tuvo conocimiento de estos casos de contagio se procedió conforme al protocolo para evitar la propagación del virus, por lo que se tomaron muestras que fueron posteriormente enviadas al Laboratorio Central Epidemiológico, mientras que los pacientes sospechosos fueron enviados a aislamiento domiciliario.

El IMSS indicó que tras darse a conocer los resultados de las pruebas el pasado 2 de abril, que confirmaban los casos positivos en el Hospital de Cabo San Lucas, se implementó una serie de acciones de forma inmediata, que consistieron en el envío de una brigada con personal multidisciplinario de la institución que permanecerá en la clínica hasta cumplir con las acciones trazadas de mitigar y contener el virus.

#BajaCalifornia Se contagian de coronavirus 42 trabajadores del IMSS en Los Cabos, BCS https://t.co/62fG0Z06a8 pic.twitter.com/YvM1IPmNVt — Alerta Vigilante (@AlertaVigilante) April 8, 2020

Según el instituto, desde el inicio de la pandemia fueron entregados al hospital los insumos necesarios para la protección del personal médico que labora en las áreas críticas y de contacto con pacientes sospechosos, además de que se intensificó la limpieza y sanitización del 100 por ciento de las áreas del hospital.

El anuncio se da luego de que este mismo miércoles, el IMSS informó que los 19 casos de contagio en el Hospital Regional No. 72 de Tlalnepantla, Estado de México, no se debieron a un brote interno a causa de un paciente de la clínica, como sí ocurrió en la clínica No. 7 de Monclova.