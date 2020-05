IMSS recomienda seguir estos pasos para cuidar la salud mental durante la pandemia

Los mexicanos llevan ya dos meses de confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV2, causante del Covid-19, en donde las salidas se han restringido en su totalidad en gran miles de familias, situación que puede desencadenar en problemas que afectan directamente la salud mental, así lo dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ante esta situación el instituto exhortó a la población a no abandonar su salud mental durante la emergencias sanitaria, por lo que emitió una serie de recomendaciones para mantener la estabilidad emocional y brindar afecto entre la familia.

La salud mental de los mexicanos se vio afectada por la cuarentena

El doctor Alejandro Córdova Castañeda de la Unidad Médica de Alta Especialidad, señaló que además de cuidar los emociones y tomar medidas en la casa como leer, escribir o practicar ejercicio, señaló que es recomendable buscar ayuda psicológica cuando se levanten las restricciones de movilidad.

“Si no hacemos algo para proteger la salud mental, en quienes previamente no tenían ninguna alteración emocional, se pueden presentar síntomas de ansiedad, inquietud, preocupaciones excesivas, taquicardias, sudoración, mareos, sensación de no ser uno mismo o de no estar en la realidad”, detalló el especialista.

El médicos del IMSS añadió que durante el confinamiento se pueden presentar sensaciones de tristeza, apatía, desinterés, pérdida del cuidado personal, pesimismo, alteraciones del apetito, el sueño y en ocasiones más graves, “ideas de no quererse estar vivo”, por lo que el especialista sugirió atender con emergencia a las personas más vulnerables.

IMSS sugiere seguir estos pasos

El instituto recomiendo fortalecer las muestra de afecto y amor entre los integrantes de una familia, o entre las personas que compartan la casa. Asimismo, agregó que se debe contar con una información veraz y correcta, es decir, no creer en todo lo muestra en los medios de comunicación, en especial en las redes sociales.

Por otro lado, el IMSS recalcó que es muy importante evitar la inactividad, por lo que todos lo integrantes de la familia o quienes viven juntos deben tener una rutina diaria, con horarios establecidos para las tareas laborales o escolares.

Además, añadió que es importante realizar actividad física con ejercicios sencillos y propios a la capacidad de cada quien, así como practicar hábitos de higiene, alimentación, descanso y esparcimiento sin olvidar colaborar en las labores domésticas.

En cuanto a lo individual, el instituto recomendó que otra manera de mejorar la salud mental es tener alguna actividad a solas como leer, escribir o reflexionar sobre la vida a fin de conocerse con profundidad.

¡Mejora tu salud con CLIMSS! ��@Tu_IMSS te invita a inscribirte en el curso en línea y conocer sobre los cuidados de la Salud Mental en situaciones de emergencia, desde la comodidad de tu casa.����‍�� ¡IMSScríbete! ��https://t.co/fwFpXhzIva#JuntosPorLaSalud #CLIMSS #QuédateEnCasa pic.twitter.com/4P1YXxMz9m — Andrés Ruiz Maciel (@ARuizMaciel) May 13, 2020

IMSS recomienda buscar ayuda profesional

El especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que se deben tomar acciones para cuidar la salud mental y buscar posteriormente ayuda profesional, ya que enfatizó que el impacto de la pandemia en la salud de las personas es más grave de lo que parece, por lo que deben ser atenidos a fin de que no presentan factores de riesgo que pueden ser lamentables.