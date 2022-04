IMSS realiza el primer trasplante de donador con COVID-19; salvaron a una niña

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lograron realizar el primer trasplante de un donador con COVID-19, salvando así a una niña de 12 años, cuyo pronóstico de vida no superaba las 72 horas si no recibía un hígado nuevo.

El procedimiento médico se realizó en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25, en Nuevo León y este es el primer trasplante que se realiza en México siendo el donador positivo a coronavirus.

Debido a las pocas horas de vida que le quedaban a la menor, identificada como Sofía, su caso fue clasificado como una “Urgencia Nacional” por el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra). Afortunadamente para la menor apareció una esperanza de vida, pero había un problema, el donador había dado positivo a COVID-19.

El donador era un paciente con muerte cráneo encefálica, pero con una prueba positiva a SARS-CoV-2, por lo que especialistas de inmediato analizaron la situación para trasplantar el riñón a la niña, quien padecía el síndrome de Alagille, enfermedad hereditaria que afecta principalmente al hígado.

El donador con COVID-19 era perfecto para Sofía

La niña ya había recibido un riñón el 27 de marzo, pero después de cinco días regresó al hospital al presentar una complicación, desde entonces su muerte parecía inminente, afortunadamente se encontró a otro donador.

Un paciente de 16 años, era la salvación de Sofía, las características de pello, talla y grupo sanguíneo eran compatibles con la receptora, pero el donaror tenía COVID-19. Así que los médicos analizaron el costo-beneficio de llevar a cabo el procedimiento médico, teniendo en cuenta que a la mejor solo le quedaban 72 horas de vida.

“Sabíamos que no íbamos a encontrar otra oportunidad como ésta”, comentó el doctor Luna López.

El donante no había presentado síntomas de COVID-19, su carga viral no era alta y su muerte fue por un motivo diferente, así que decidieron llevar a cabo la operación. Afortunadamente el trasplante fue un éxito y no dejó datos de infección viral en la niña ni en los médicos, marcando así un gran precedente en el instituto.

¿Qué significa IMSS en palabras?

Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a trabajadores y sus familiares

El IMSS es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta es la Institución con mayor presencia en la atención a la salud y en la protección social de los mexicanos desde su fundación en 1943. Recientemente el instituto logró un gran avance al realizar el primer trasplante a nivel nacional de un donador con COVID-19, salvando así a Sofía, una niña de 12 años.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!