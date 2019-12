IMSS pone en riesgo a derechohabientes por usar material quirúrgico viejo

REPUTACIÓN DE IMSS EN MÉXICO

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no cuenta con buena reputación por la demora y mal servicio que presta a sus derechohabientes que, todos los días se quejan porque el IMSS cometió negligencia, no tiene medicinas o no tiene médicos y citas, pero hoy otro problema sale a relucir.

El IMSS cierra el año 2019, preocupado por el bienestar de sus pacientes, pues admitió que miles de mexicanos han sido atendidos con instrumental médico de mala calidad, ya que estos, han rebasado los años de vida útil que tienen, pero ante la falta de nuevo material quirúrgico, se continúan usando, poniendo en riesgo la salud de sus derechohabientes.

Derechohabientes del IMSS en espera de atención

DIAGNÓSTICO DEL IMSS

Son 52.7 millones de personas, quienes reciben atención médica en el IMSS, y este reconoce que, no les ha podido proporcionar atención de calidad, pues tienen problemas asociados al equipo médico, debido a que, no existen suficiente en las unidades médicas de instituto, ya que, mucho se encuentra descompuesto o ya no funciona adecuadamente.

Además, el IMSS, reportó que, incluso el instrumental quirúrgico se encuentra en malas condiciones, situación que puede causar complicaciones al paciente enfermo.

El instituto declaró: “cuando un equipo médico no está disponible para un diagnóstico, tratamiento, procedimiento, ya sea a consecuencia de falta de insumos, refacciones o de mantenimiento, se compromete la prestación de servicios a la población, produciéndose retrasos en citas y cirugías, entre otros”.

IMSS ESTÁ VIGILADO

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), está vigilado por organizaciones del sector salud por las malas condiciones con las que ejerce, recibiendo llamadas de atención por estas, e incluso por sus propios médico y derechohabientes, entre los que destaca el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), la Comisión de Vigilancia del IMSS y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

PRESUPUESTO PARA EL 2020

E IMSS buscará enfrentar la gran problemática que vive, debido a la corrupción de administraciones pasadas, y anunció que invertirá en equipo y material quirúrgico, cerca de 5 mil 786.5 millones de pesos el año entrante.

Ejemplo de equipo médico nuevo

