IMSS pide no difundir información falsa respecto al coronavirus

El pasado viernes 28 de febrero se confirmaron los primeros casos de coronavirus en México y la ciudadanía inmediatamente entró en pánico pese a que las autoridades sanitarias del país pidieron mantener la calma, pues hasta ahora, la situación es controlable; en redes sociales comenzaron a circular diversas imágenes y links que contienen información falsa o no verificada que ha provocado caos en todo el país, por ello, el IMSS hizo un llamado a la conciencia para no alarmar a la población sobre el COVID-19.

A través de sus redes sociales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hizo un llamado a la ciudadanía a no difundir información falsa o no verificada pese a que esta sea llamativa, pues no contribuye a las medidas de prevención del COVID-19.

Apoyada de una imagen, en la publicación aparece un mito y una realidad de las instalaciones de las clínicas del IMSS para tratar los casos de coronavirus que pudieran presentar en México.

Además, la institución de Salud, indicó que están siguiendo todos los protocolos de sanidad internacionales y se encuentran preparados para atender los casos que se registren en el país.

En la Ciudad de México (CDMX) se confirmó el primer caso de COVID-19 y horas más tarde, las autoridades sanitarias confirmaron un segundo caso en Sinalo; ambos pacientes de coronavirus, estuvieron en Italia y se cree que regresaron en el mismo avión a México.

Coronavirus en México causa pánico

Esto generó pánico y caos entre los mexicanos, quienes han agotado mascarillas, desinfectantes y todos los artículos de limpieza por precaución; circularon varios videos en donde se veía a decenas de personas prácticamente peleando los artículos de higiene personal por el miedo que generó la llegada del coronavirus a México.

Por eso, el IMSS pide no difundir información falsa no verificada para evitar que la población tenga ideas equivocadas de la situación en el país por el COVID-19.

