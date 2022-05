IMSS otorga pensión por viudez a beneficiario de pareja homosexual

Tras dos años y medio de lucha, Rafael Hernández, un joven de 26 años de edad, pudo obtener una pensión por parte del Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS), luego de que perdiera a su pareja sentimental en 2018 tras un accidente automovilístico en la carretera Costera del Golfo, a la altura del municipio de Agua Dulce.

Se trata del primer viudo de una pareja homosexual en Veracruz en lograr obtener una pensión luego del lamentable fellcimiento de su pareja, con quien tuvo una relación de tres años.

Es la tercera persona de la comunidad LGBT a nivel nacional en obtener una pensión por viudez para las personas del mismo sexo; los otros casos se dieron en Guanajuato y Yucatán.

Pensión por viudez a matrimonio gay

El joven luchó por la pensión durante 4 años

Luego del accidente que le arrebató a su pareja, Rafel se acercó al IMSS para reclamar el derecho a recibir pensión, pero la solicitud se convirtió en un pesado trámite burocrático, pues en un primer momento, los juzgados le negaron la constancia que comprobó la convivencia con su pareja.

Cabe mencionar que no estaban casados y en Veracruz, no está aprobado el matrimonio igualitario, por esta razón las parejas no pueden casarse en dicha entidad. Rafael renunció que si se tratara de una pareja heterosexual, no habría ningún problema legal.

Logró obtener la pensión gracias a la reforma que hizo al código Civil de Veracruz, en donde se le da legitimidad al concubinato como la unión de “hecho” de dos personas, sin importar el género o sexo.

La pensión del IMSS 2022 ya será depositada a Rafael tras ganar el pleito legal por el derecho que le correspondía desde 2018.

