IMSS ofrece 88 mil pesos a Vanessa, la mujer a la que le amputaron las piernas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para “compensar” su negligencia ha ofrecido 88 mil pesos a Vanessa Dib Valazquez, una mujer a la que le amputaron ambas piernas, le extirparon el útero y un ovario tras un “error de diagnóstico”.

La mujer acudió al Hospital General Regional número 1 de Querétaro para que le retiraran el Dispositivo Intrauterino (DIU), que estaba trasplantado, pero tras un mal diagnóstico de los médicos y una serie de negligencias la mujer terminó sin sus extremidades. Ahora el Instituto se ha comunicado con ella para ofrecerle dinero para “reparar el daño”.

“Me ofrecen 88 mil pesos por la reparación del daño, ¿Yo le pregunto a los médicos si eso valen sus piernas? Con gusto se los pago para que me regresen las mías”, indicó Vanessa, quien es madre soltera y pide que se resuelva su caso.

IMSS no se ha disculpado con Vanessa

Vanessa pide prótesis nuevas y becas para sus hijos

La mujer asegura que pese a que el Instituto le ha ofrecido 88 mil pesos, en todo este tiempo no se han acercado a ella para pedirle una disculpa por todo el daño que le han ocasionado.

“Obviamente eso no va a reparar mi daño, pero ayudaría un poco en la parte emocional, porque, quizá, ellos no se ponen a pensar todo lo que llegaron a truncar (...) Me ofrecen creo que 88 mil pesos para la reparación del daño y yo quisiera preguntarle a los médicos que cometieron esos errores, si esos 88 mil pesos valen sus piernas”, dijo.

Lo que la joven madre exige es que la institución le dé unas prótesis nuevas, un aumento en su pensión (ya que tiene el mínimo), reparación del daño, además de becas y talleres para sus dos hijos.

Esta lamentable historia inició en 2018, cuando Vanessa de entonces 27 años, acudió al IMSS al menos en tres ocasiones por un dolor abdominal. El tratamiento fue infección en las vías urinarias y colitis, así que le dieron tratamiento sin realizarle estudios.

Ella acudió al área de ginecobstetricia para retirarse el DIU que estaba traslocado, el cual le extrajeron con pinzas, sin realizar un ultrasonido o estudios de rayos X. Tres días después, llegó de nuevo al hospital con dolor lumbar, se anotó que previamente le habían quitado el DIU y sin realizar análisis le diagnosticaron lumbalgia aguda, pero las cosas empeoraron y ella de nuevo acudió al médico, donde la ingresaron por grave pérdida de sangre, gastroenteritis infecciosa y deshidratación severa.

Como consecuencia le proporcionaron respiración mecánica, la entubaron y le realizaron una transfusión sanguínea, además sufrió un paro cardiaco, por lo que necesitó 30 minutos de reanimación. Posteriormente le retiraron el útero, el ovario y le amputaron sus piernas.

Por todo lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 118/2022 a Zoé Robledo, director general del IMSS, indicando que transgredieron los derechos a la protección de la salud, a la integridad personal, a la salud sexual y reproductiva, y dañaron el proyecto de vida de la víctima.

Ahora el IMSS deberá responder por amputar erróneamente las piernas de la mujer. La CNDH ha solicitado que la víctima sea compensada debido a que el tratamiento ha afectado su proyecto de vida.

¿Cómo puedo demandar al IMSS por negligencia médica?

Es posible demandar al Instituto por negligencia médica

Si quieres presentar una queja o denuncia relacionada a irregularidades cometidas por servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en el desempeño de sus funciones, puede dirigirse al Órgano Interno de Control del Instituto. Ahí le atenderán y darán trámite a su queja o denuncia.

Para presentar la queja tiene varias opciones, puede llamar por teléfono, levantar el reporte en línea, o bien acudir a las oficinas.

En línea: https://sidec.funcionpublica.gob.mx

Vía telefónica: en el número 01 800 623 2323 opción 6, de 09:00 a 17:00 horas, en días hábiles de lunes a viernes

De forma personal: acudir a Avenida Revolución No. 1586, Col. San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C. P. 01000, México, D.F.

Será así que puedes levantar algún reporte o queja cometida por servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que se dé seguimiento a tu caso.

