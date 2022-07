IMSS niega atención médica a mujer a quién le amputó las piernas por negligencia

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que por recomendación de la CNDH, atenderá el caso de caso de Vanessa Dib, la mujer a la que le amputaron las dos piernas, sin embargo, ella ha confesado que en los últimos días la institución le ha negado atención médica.

Fue a través de sus redes sociales que Vanessa confesó que no ha obtenido ninguna resolución a la demanda que interpuso contra la Institución, además indicó que la han negado la atención médica en sus inmediaciones.

“Algunos han comentado que ya tengo la resolución o una respuesta por parte de la demanda que metí o que ya gané la demanda y no, lo que se lanzó fue recomendación por parte de Derechos Humanos, todavía falta ver si el IMSS la acepta, no quiere, no da la cara, no se ha comunicado conmigo”, indicó Vanessa.

Se comprometieron a pagar la reparación del daño, pero aun no cumplen

Le amputaron ambas piernas por negligencia médica

Tal como hemos revelado en La Verdad Noticias, el IMSS le ofreció a Vanessa 88 mil pesos como reparación del daño, pero ella rechazó dicha oferta, pues aseguró que ese es el costo solo de una de sus prótesis.

“Lo único que ofrecieron fueron 88 mil pesos para reparar los daños, la verdad es que quien use prótesis sabe que es el costo de una sola prótesis y yo llevo 3 compradas y ocupo una cuarta”

Pero eso no es todo, pues al parecer el trato que está recibiendo de la Institución ha dado mucho que desear, pues tal parece que ahora hasta se niegan a atenderla, pese a que ella necesita que le realicen la amputación de un hueso.

“Se me negó atención médica, a pesar de que todo esto se está haciendo viral, y no se me hace justo. Necesito otra amputación”, agregó.

En días pasados la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 118/2022, indicando que en el IMSS transgredieron los derechos a la protección de la salud, a la integridad personal, a la salud sexual y reproductiva, y dañaron el proyecto de vida de la víctima.

Es por ello que la Institución, indicó que como parte de la recomendación emitida por la CNDH, procederían a la reparación integral del daño, la cual incluye: Pago de la compensación económica; Atención médica y psicológica y/o psiquiátrica que sea necesaria; Dotación de prótesis y de dispositivos que permitan su desplazamiento; Acceso a programas sociales que le otorguen oportunidades de desarrollo y finalmente becas para sus hijos. Sin embargo, nada de esto se ha cumplido.

Te puede interesar: ¿La Incapacidad COVID-19 del IMSS te ofrece el 100% de salario?

¿Cómo puedo demandar al IMSS por negligencia médica?

Es posible demandar al Instituto por negligencia médica

Para presentar una queja o denuncia relacionada a irregularidades cometidas por servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el desempeño de sus funciones, puede dirigirse al Órgano Interno de Control del Instituto, puedes hacerlo llamando al número 01 800 623 2323 opción 6, o bien acudiendo a la Avenida Revolución No. 1586, Col. San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C. P. 01000, México, D.F.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!