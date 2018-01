IMSS le prohíbe donar sangre por ser lesbiana.

El Instituto Mexicano del Seguro Social le prohibió a una joven donar sangre para un familiar de su novia, pero el IMSS argumento que las prácticas lesbianas no van de acuerdo a las normas nacionales e internacionales para la donación de sangre.

Carolina Hernández Tamez de 24 años de edad, expuso que el pasado dos de enero acudió al banco de sangre del IMSS a donar sangre para un familiar de su novia; a pesar de pasar los estudios de laboratorio, durante la entrevista médica hecha por la doctora Itzel Morales Sánchez, al expresar su preferencia sexual fue rechazada de inmediato.

"Me hicieron la prueba piloto, me explicaron cuál era el procedimiento, la doctora Itzel Morales Sánchez fue la que me atendió. Al inicio me dijo que si era apta para donación y que todo estaba bien conmigo", relata.