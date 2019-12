IMSS discrimina a portador de VIH y lo despide injustificadamente

Un empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue despedido injustificadamente y con un claro caso de discriminación ya que es portador del virus del VIH, sin embargo, pese ha que ha ganado los juicios para que se le devuelve su empleo, la institución de salud no ha querido devolverle el trabajo.

DESPEDIDO POR TENER VIH

Hace unos seis años, cuando un superior del IMSS supo que uno de sus empleados era portador de VIH lo despidió inmediatamente, por ello el hombre, quien pidió el anonimato, denunció ante la Junta Especial número Dos Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa que el IMSS se ha negado a reinstalar a un trabajador de la Subdelegación Los Mochis.

Y es que esta persona ya ha ganado los juicios para que pueda recuperar su trabajo, sin embargo, hasta la fecha el IMSS se niega a devolverlo e inclusive el 27 de noviembre se dio una diligencia de reinstalación pero volvieron a negar a la reinstalación.

El quejoso asegura que el IMSS de Los Mochis le ha dicho tajantemente que no lo reinstalará pese a que esto es un claro acto de discriminación ya que la Junta ya determinó que no hubo razón legal y que no era válido el término de la relación laboral.

El hasta ahor extrabajador de la Subdelegación Los Mochis del IMSS, pidió a los representantes de la institución de salud que no se anden con “niñerías” y que acaten lo dispuesto pero de no hacerlo se interpondrá denuncias penales.

“No quiero llegar a otro extremo con ellos, pero si lo tengo que hacer mediante denuncia penal me voy a ir por denuncia penal también”, expresó el extrabajador del IMSS.

IMSS OFRECE

Por su parte, el IMSS solo le ofrece un finiquito el cual sí está conforme a lo que marca la ley, pero el denunciante asegura que el monto no alcanza ni siquiera para pagar las deudas que se han generado en todo este tiempo, por lo que insiste en que quiere recuperar su empleo.