IMSS descarta robo hormiga en sus instalaciones

El coordinador técnico de Seguridad y Resguardo de Inmuebles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el coronel Flavio Alejandro Perea Alcaraz, dejó claro que en el instituto no existe algún problema con respecto a “robo hormiga” de los equipos de protección personal e insumos médicos los cuales son destinados a atender la pandemia del coronavirus Covid-19.

Perea Alcaraz dio a conocer la situación del IMSS con respecto al Covid-19 y el robo hormiga de insumos médicos y equipos de protección, el funcionario dijo los hospitales de reconversión para atender la emergencia sanitaria, así como los almacenes del IMSS se encuentran resguardados por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para evitar este delito.

Hospitales resguardados por Guardia Nacional

En estos momento unos 176 hospitales están siendo resguardados por elementos de la Guardia Nacional (GN), con el objetivo de evitar el ingreso de gente no autorizada a las instituciones, con esto se quiere decir que no pueden ingresar personas que no sean parte del personal de salud, pacientes o familiares autorizados por parte de los enfermos.

En cuanto a los almacenes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Flavio Alejandro Perea Alcaraz dijo que 232 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentran cuidando los 38 almacenes de las delegaciones que se encuentran distribuidos en toda la República Mexicana, además de ocho hospitales de reconversión.

Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, habló que hay comentarios infundados sobre cuáles son los elementos que las instituciones tienen para garantizar el resguardo de los materiales.

En el programa “Todos Juntos Contra el COVID”, para atención médica en hospitales privados han sido referidos 159 pacientes. ��



Es por ello que López-Gatell dijo que sobre desapariciones, robo o situaciones inapropiadas, es el director del IMSS quien ha puesto una serie de medidas especiales que no ocurran este tipo de acciones, las cuales han resultado altamente efectivas.