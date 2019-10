IMSS deja sin tratamiento a paciente con VIH y su salud empeora

Un paciente con VIH denunció ante la Comisión de Derechos Humanos, los malos tratos que recibió por parte del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quienes le negaron los viáticos.

En su denuncia establece que lo peor fue que la institución médica le hizo perder su consulta y lo dejó por más de 10 días sin sus medicamentos para su tratamiento, lo cual le provocó que su estado de salud empeorara.

Por su enfermedad, el paciente tuvo que ser hospitalizado en el IMSS, pero después de pasar un tiempo, el hombre cuenta que buscó la manera para poder levantarse y acudir a solicitar sus viáticos para poder ir a su consulta en la capital de San Luis Potosí, pero los empleados de la institución se los negaron.

El denunciante, que no reveló su nombre, dijo que este procedimiento lo intentó de nueva cuenta pero cuando llegó al autobús en el cual se suponía que viajaría para ir a su cita en la capital del estado, el chofer le dijo que no había viáticos para él, por lo que no tuvo más remedio que descender de la unidad.

El paciente denunciante, señaló que debido a esto perdió su consulta con el especialista y no pudo recoger su tratamiento, por lo que en un periodo de 10 días no tomó su medicamento. Ahora bien, en su denuncia en la comisión de los Derechos Humanos, declaró que buscó a la trabajadora que proporciona los viáticos pero le dijo que se había cancelado su recurso.

Como necesitaba tomar su tratamiento, el hombre señala que tuvo que conseguir dinero para ir a la consulta.

Sin embargo, detalla que antes cuando fue con la trabajadora que atiende en el área de Orientación pidió hablar con ella en privado, pero está le dijo "dígame aquí ", por lo que todos los derechohabientes que hacían fila escucharon.